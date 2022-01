»Der Verfolgungswille des deutschen Staates ist enorm«

Michael Schick/imago images Kurdinnnen und Kurden kämpfen seit Jahren gegen die Kriminalisierung der Arbeiterpartei Kurdistans (Frankfurt am Main, 29.11.2014)

Das Antiquariat »Walter Markov« wirbt für eine noch zu veröffentlichende Solidaritätserklärung »gegen politische Zensur und die Einschränkung von Publikationsfreiheit und kultureller Vielfalt – für die Aufhebung des Verbots des Mezopotamien-Verlags und des Musikvertriebs MIR Multimedia«. Was ist der Hintergrund?

Am 26. Januar wird vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig die Klage des Verlags und des Musikvertriebs gegen deren Verbot verhandelt. 2018 war bei einer Hausdurchsuchung Lkw-weise Kulturgut in Form von Büchern, Instrumenten, einem Musikarchiv usw. beschlagnahmt worden; 2019 wurden die beiden Medienhäuser vom Bundesinnenminister verboten, weil ihnen unterstellt wurde, Teilorganisationen der in Deutschland verbotenen PKK (Arbeiterpartei Kurdistans, jW) zu sein.

Welche Literatur und Musik wurde beschlagnahmt?

Bei Mezopotamien die gesamte Verlagsproduktion sowie weitere Bücher in verschiedenen Sprachen aus anderen Verlagen, die man hier in Deutschland vertrieb. Das eigene Programm umfasste Bücher unter anderem auf Kurdisch und Deutsch – Werke zur kurdischen Geschichte und Kultur, Werke des PKK-Gründers Abdullah Öcalan, Literatur zur Idee des demokratischen Konföderalismus, Biographien, Romane, Sprachlehrbücher, ein Wörterbuch und so weiter. Zu den beschlagnahmten Büchern aus anderen Verlagen gehörten unter anderen viele Werke der Weltliteratur und Kinderbücher.

Bei MIR wurden sämtliche Tonträger, Tontechnik, Instrumente und das weltweit größte Archiv kurdischer Musik beschlagnahmt. Dieses enthält unter anderem viele Zeugnisse der Dengbej-Kultur, dem traditionellen kurdischen epischen Gesang, einer Form oraler Literatur. Dies alles ist nun in den Kellern des Verfassungsschutzes weggesperrt.

Es heißt doch immer, in der BRD herrsche uneingeschränkte Presse- und Meinungsfreiheit. Kennen Sie einen ähnlichen Fall solchen Ausmaßes?

Nein. In der BRD hat es immer mal wieder Verbote einzelner Buchtitel gegeben, oder es wurden Liedtexte auf den Index gesetzt. Aber dass früher schon mal ein ganzer Verlag oder ein Musikvertrieb verboten worden wären, wüsste ich nicht. Einem Buchverlag und einem Musikvertrieb terroristisches Handeln anzudichten, das ist ein krasser Eingriff in die Kunst- und Publikationsfreiheit.

Wie wurde bisher gegen das Verbot und die Beschlagnahmung protestiert?

2018 gab es nach der mehrtägigen Hausdurchsuchung und der Beschlagnahme eine von vielen Verlagen und Buchhandlungen bei der Leipziger Buchmesse organisierte Solidaritätserklärung. Auch gab es viele kleine Aktionen einzelner Buchläden. Nach dem Verbot im Februar 2019 wurde wieder Unterstützung für eine Solidaritätserklärung organisiert. Da uns das aber nicht reichte, haben wir damals zu mehreren die Herausgabe der Edition Mezopotamya organisiert – ein Solidaritätsprojekt, das zwölf der wichtigsten deutschsprachigen Titel des Mezopotamien-Verlags der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht hat, herausgegeben vom Unrast-Verlag mit Sitz in Münster, dem österreichischen Mandelbaum-Verlag und der »Edition 8« aus der Schweiz. Das deutsche PEN-Zentrum und der Börsenverein des Deutschen Buchhandels haben damals auch öffentliche Erklärungen abgegeben.

Was erwarten Sie, wie der Prozess vor dem Bundesverwaltungsgericht ausgeht?

Schwer zu sagen. Die Absurdität des Verbots der beiden Medienhäuser erscheint offensichtlich. Andererseits ist der Verfolgungswille des deutschen Staates gegenüber allem, was er als PKK-nah erachtet, so enorm, dass ich keine allzu große Hoffnung habe, dass die Klage gewonnen wird. Solange das PKK-Verbot in Deutschland besteht, werden kurdische Menschen und kurdische Kultur es hier schwer haben und immer wieder mit Repression konfrontiert sein. Darum bedarf es einer breiten Solidarität für die Kampagne zur Aufhebung des PKK-Verbots.