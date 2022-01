Im Pendlerland

Marijan Murat/dpa »Die Bilder dürften sich in den Ballungsräumen des Landes ähneln« (Mann und Stau in Stuttgart)

Überquellende Bahnhöfe, Menschenmassen, die zu den Zügen strömen oder von ihnen ausgespien werden; Blechlawinen, die über die Straßen der Republik rollen – die Bilder dürften sich morgens und nachmittags in den Ballungsräumen des ganzen Landes ähneln. Deutschland ist ein Pendlerland, und für das Klima ist das eine enorme Belastung. Die Ursache dafür sieht die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) in teuren Mieten und hohen Hauspreisen. Sie zwängen Millionen Menschen zu mitunter stundenlanger Fahrerei. »Längst nicht jeder kann Homeoffice machen«, erklärte der IG-BAU-Bundesvorsitzende Robert Feiger in einer Pressemitteilung vom Mittwoch. »Viele Menschen müssen weite Pendelwege in Kauf nehmen, um zur Arbeit zu kommen.« Für Bauarbeiter zum Beispiel seien Strecken von mehr als 100 Kilometern alles andere als eine Seltenheit.

Die Mehrheit der Beschäftigten hierzulande musste im Jahr 2020 den Wohnort verlassen, um zum Arbeitsplatz zu kommen. Konkret waren es knapp 60 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten oder 19,6 Millionen Menschen, wie das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Regionalforschung (BBSR) im vergangenen Sommer mitteilte.

Besonders viele Arbeitskräfte strömen in Metropolen wie München, Frankfurt, Hamburg oder Berlin. Nach München pendelten nach BBSR-Angaben mehr als 400.000 Menschen; in die anderen drei Städte jeweils mehr als 300.000 Personen. Der relative Anteil der sogenannten Einpendler war in anderen Städten aber höher. Den höchsten Anteil an Beschäftigten, die einen Wohnort außerhalb der Stadtgrenzen hatten, wies mit 69 Prozent Darmstadt auf. Ludwigshafen, Erlangen und Offenbach folgten mit jeweils 68 Prozent.

Der wesentliche Grund dafür, dass sich jeden Tag so viele Menschen auf den Weg machen müssen, ist für Feiger der Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Das Wohnen habe sich in den vergangenen Jahren besonders dort verteuert, wo viele Arbeitsplätze entstanden seien: in Metropolen, Ballungsräumen und Universitätsstädten.

Über die Strecken, die zurückgelegt werden müssen, gibt der aktuelle »Pendleratlas« des Statistischen Bundesamtes (Datenstand: Juni 2020) Auskunft. Demnach müssen fast drei Viertel aller Pendler mehr als fünf Kilometer zwischen Wohn- und Arbeitsort zurücklegen. Bei knapp 22 Prozent sind es zwischen fünf und zehn Kilometer. 29 Prozent müssen schon bis zu 25 Kilometer fahren, 14,2 Prozent bis zu 50 Kilometer und fünf Prozent sogar noch weitere Strecken.

Bevorzugtes Verkehrsmittel ist dabei nach wie vor das Auto. Zwei von drei Pendlern (68,4 Prozent) nutzen es – vor allem für kurze Strecken. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes gaben 2020 rund 40 Prozent der Berufspendler an, für Strecken unter fünf Kilometern normalerweise das Auto zu nutzen. Bei denen, die nur bis zu zehn Kilometer pendeln müssen, lag der Anteil mit 69 Prozent noch höher. Bus, Bahn und Tram kommen – zusammengerechnet – auf nicht einmal 15 Prozent; sie werden eher für etwas längere Strecken genutzt. Das Fahrrad nutzt immerhin jeder zehnte, und knapp sieben Prozent gehen zu Fuß.

Einen entscheidenden Beitrag gegen den nicht zuletzt umweltschädlichen »Pendelwahnsinn« sieht Feiger darin, dass dort, wo die Menschen arbeiten, auch bezahlbarer Wohnraum geschaffen wird. Es brauche »jetzt rasch viel mehr Wohnungen, die sich auch Gering- und Normalverdiener leisten können – zu Quadratmeterpreisen zwischen 6,00 und 8,50 Euro kalt«, betonte der IG-BAU-Vorsitzende. Die Fördermittel für den sozialen Wohnungsbau müssten deutlich aufgestockt werden, und es sei eine dauerhafte Preisbindung nötig. »Es muss gelten: einmal Sozialwohnung, immer Sozialwohnung«.

Markus Eltges, Leiter des BBSR, hoffte dagegen, dass die verschiedenen Formen der mobilen Arbeit auch in Zukunft erhalten bleiben. Sie böten »die große Chance, den Pendelverkehr zwischen Großstädten und Umland zu reduzieren – und damit auch die umwelt- und gesundheitlichen Belastungen zu verringern, die durch das Pendeln entstehen«. Kleine und mittelgroße Kommunen könnten als Wohnorte attraktiver werden, wenn die Beschäftigten nur wenige Tage im Monat ins Büro müssten und größtenteils zu Hause arbeiten könnten. Die Unternehmen müssten das nur wollen.