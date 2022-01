Prozess gegen syrischen Arzt begonnen

Frankfurt am Main. Vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt am Main hat am Mittwoch der Prozess gegen einen syrischen Arzt wegen »Verbrechen gegen die Menschlichkeit« begonnen. Die Bundesanwaltschaft wirft Alaa M. Folter in 18 Fällen vor, außerdem Mord und schwere Körperverletzung. Der 36jährige soll in den Jahren 2011 und 2012 in einem Armeekrankenhaus und einem Gefängnis des Militärgeheimdiensts im syrischen Homs Gefangene »gefoltert und ihnen schwere körperliche sowie seelische Schäden zugefügt« haben. Der Bundesgerichtshof ließ am Dienstag alle Anklagepunkte zu. (dpa/AFP/jW)