Neoliberale Planung

Max Kovalenko/Lichtgut/imago images Protestbanner gegen das profitorientierte System der Fallpauschalen vor dem Klinikum in Stuttgart

Der Personalmangel in der Krankenpflege ist hausgemacht. Eine der Hauptursachen besteht in der Ökonomisierung der Krankenhäuser spätestens seit den neunziger Jahren. Der Schlüsselbegriff lautet: Fallpauschalen.

Lena Schubert (Name geändert) brach sich im vergangenen Winter bei Glatteis den linken Fuß. Im örtlichen Krankenhaus wurde der Knochen operativ gerichtet und ein Gips angelegt. Die 72jährige Frau wurde anschließend nach Hause gebracht, wo sie sich allein versorgen muss, weil der Mann tot ist und die Kinder weit entfernt wohnen. So stürzte sie nach ein paar Tagen im Bad – und wurde wieder ins Krankenhaus gebracht.

Umgestaltung des Systems

Nach der Logik des Abrechnungssystems Diagnosis Related Groups (DRG), oft als Fallpauschalen bezeichnet, verdient das Krankenhaus an diesem Unglück zweimal: Die Krankenkasse zahlt für die Versorgung des Fußbruchs, eine weitere Fallpauschale wird für die medizinische Betreuung der Frau nach ihrem Sturz fällig. Wäre sie nach der Fuß-OP stationär aufgenommen worden, hätte sich zwar Lena Schubert den Sturz erspart. Das Krankenhaus steht nach dem DRG-System mit der doppelten Versorgung ökonomisch besser da.

Dass ein kostendeckendes und gerechtes Finanzierungssystem der Krankenhäuser möglich ist, bestätigt ein Blick in die Vergangenheit: Zwischen 1972 und 1985 galt in der Bundesrepublik das Prinzip der Selbstkostendeckung, wie die Initiative »Krankenhaus statt Fabrik« in einer 2020 erschienenen Broschüre beschreibt. Per Grundgesetzänderung wurde eine duale Finanzierung eingeführt, nach der die laufenden Kosten von den Krankenkassen, die Investitionskosten durch den Bund und die Länder aufgebracht wurden. »Grundlage der Finanzierung der laufenden Kosten wurde das sogenannte Selbstkostendeckungsprinzip. Das bedeutet, dass die Selbstkosten eines sparsam wirtschaftenden und leistungsfähigen Krankenhauses, ermittelt mit einer Kosten- und Leistungsrechnung, von den Krankenkassen finanziert werden mussten.« Gewinne waren nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz verboten, so dass kein ökonomischer Anreiz bestand, Patienten länger auf der Station zu behalten als nötig. Ebenso wenig lohnten sich Einsparungen zu Lasten des Personals.

Die ab 1982 regierende CDU/CSU-FDP-Koalition begann bald mit einer »Umgestaltung des stationären Gesundheitswesens in der BRD in Richtung immer mehr Markt und kapitalistische Konkurrenz«, so die Autoren der Broschüre. Begründet wurden scharfe Einschnitte mit einer angeblichen »Kostenexplosion« im Gesundheitswesen. Der 1985 von »Schwarz-Gelb« initiierte »Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen« bereitete den Boden für die DRG mit der Veröffentlichung passender Gutachten. Er kam bereits 1990 zu dem Urteil: »Stationäre Leistungen sollten grundsätzlich mit fallbezogenen Pauschalen vergütet werden. Dadurch wird sichergestellt, dass wenig Anreiz zur Erbringung nicht notwendiger Leistungen besteht.«

Kürzungszwang

Lange bevor im April 2002 das Fallpauschalengesetz verabschiedet wurde, griff die marktkonforme, leistungsbezogene Abrechnung in den Krankenhäusern immer stärker um sich. Der Ausstieg des Bundes aus der Finanzierung von Investitionskosten der Kliniken erschwerte die Lage: Ab den neunziger Jahren wurden viele Krankenhäuser geschlossen, andere an Privatfirmen wie Asklepios und Helios verkauft. Ökonomisierung und Kürzungszwang wirkten sich erheblich auf die Arbeit in den Kliniken aus. Bereiche wie Küchen, Reinigung, Wäscherei wurden in Tochterfirmen ohne Tarifvertrag verlagert. Die Kernbereiche der ärztlichen und pflegerischen Versorgung blieben zwar bei den Krankenhäusern. Doch der wachsende Kosten- und Leistungsdruck und immer mehr Bürokratie führten zu enormer Arbeitsverdichtung. Der von der neoliberalen Krankenhausplanung aktiv betriebene Personalabbau wendete sich nach einigen Jahren zu einem ausgewachsenen Notstand, der spätestens seit Beginn der Coronapandemie unübersehbar ist.

Längst gescheitert

Längst mehren sich die Stimmen, die die Abschaffung der Fallpauschalen fordern: Die Fehlsteuerung durch dieses System beschreibt etwa der Pflegewissenschaftler Michael Simon in einem von der Hans-Böckler-Stiftung im November 2020 veröffentlichten Working Paper »Das DRG-Fallpauschalensystem für Krankenhäuser«. Dass mittlerweile bundesweit mindestens 100.000 Vollzeitstellen in der stationären Krankenpflege fehlten, gehe ursächlich auf dieses Abrechnungssystem zurück, konstatiert Simon, ebenso wie die Privatisierungswelle im Kliniksektor. Der Pflegewissenschaftler von der Hochschule Hannover empfiehlt in seiner Studie, die Fallpauschalen abzuschaffen und sie durch ein Vergütungssystem zu ersetzen, »das von einer qualitätsorientierten staatlichen Krankenhausplanung ausgeht und die wirtschaftliche Sicherung aller Krankenhäuser gewährleistet, die benötigt werden«. Simon plädiert für eine Rückkehr zum bewährten Selbstkostendeckungsprinzip, bei dem die Kliniken das für ihre Arbeit nötige Geld erhalten. Wichtig ist aus seiner Sicht zudem, Qualitätskriterien bei der Krankenhausplanung stark zu gewichten. Dass das Fallpauschalensystem längst gescheitert sei, zeige sich daran, dass die seit 2020 geltenden Pflegebudgets der Kliniken nun wieder auf den echten Selbstkosten beruhten und die Pflegepersonalkosten auf bettenführenden Stationen somit nicht länger mit Pauschalen abgedeckt werden.