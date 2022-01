Hamburg: Neubau für Dokuzentrum

Hamburg. Das neue Dokumentationszentrum an der Hamburger Gedenkstätte »Hannoverscher Bahnhof« für mehr als 8.000 von den Nazis in Konzentrations- und Vernichtungslager deportierte Menschen wird noch vor der geplanten Eröffnung verlegt. Das hat ein Mediationsverfahren ergeben, wie die Behörde für Kultur und Medien am Montag mitteilte. Das Zentrum soll nun in einem eigens errichteten Gebäude an der Ericusbrücke unterkommen und 2026 eröffnet werden. Gegen die bisherigen Pläne hatte es Widerstand gegeben. Am ursprünglich vorgesehenen Ort wäre auch der Konzern Wintershall DEA mit eingezogen, dessen Vorläufer von Zwangsarbeit profitiert hatten. (dpa/jW)