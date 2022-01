Die Perfidie der Devisenstelle

Gröger/Stadtarchiv Tübingen Antisemitische Boykottkampagne: Bewaffnete SA-Männer vor einem Geschäft in Tübingen (1.4.1933)

Im Volksstaat Württemberg und im zu Preußen gehörenden Hohenzollern lebten 1925 knapp 11.000 Jüdinnen und Juden, annähernd die Hälfte von ihnen in Württembergs Hauptstadt Stuttgart. Sie arbeiteten unter anderem als Ärzte, als Bankiers, als Tabak-, Textil- und Viehhändler, als Fabrikanten und als Rechtsanwälte. 1933, im Jahr der Machtübertragung an die Nazis, gab es rund 1.500 Geschäfte und Fabriken in jüdischem Besitz sowie 35 Privatbanken. 120 Rechtsanwälte und Juristen waren gemeldet, 150 Ärzte praktizierten, und es gab mehrere hundert Freiberufler und Angestellte.

In den folgenden Jahren sollten sie alle schrittweise aus ihren Berufen gedrängt und ihrer wirtschaftlichen Grundlage beraubt werden. Mit der beruflichen Ausgrenzung, wirtschaftlicher Existenzvernichtung und fiskalischer Ausplünderung beschäftigt sich die Wanderausstellung »Ausgrenzung, Raub, Vernichtung: NS-Akteure und ›Volksgemeinschaft‹ gegen die Juden in Württemberg und Hohenzollern 1993–1945«. Sie war zuletzt in der ehemaligen Synagoge in Haigerloch zu sehen. Konzipiert wurde sie vom Staatsarchiv Ludwigsburg und vom Gedenkstättenverbund Gäu-Neckar-Alb. Beruhend auf einer Habilitationsarbeit aus dem Jahr 2013, hat sich eine Gruppe von 29 Historikerinnen und Historikern auf ein Forschungsfeld gewagt, das laut Martin Ulmer vom Gedenkstättenverbund Gäu-Neckar-Alb e. V. zuvor große Defizite aufwies – nicht zuletzt, weil Wissenschaftler in den vergangenen Jahrzehnten allzuviel Rücksicht auf Täter und Profiteure genommen hatten.

Die Nazidiktatur verfolgte zwei Ziele: Die Entfernung der Juden aus Deutschland durch Entzug ihrer Existenzgrundlage zum einen, die »völkische Vermögensumschichtung« durch Übernahme von Geschäften und Kunden zum anderen. All das erfolgte durch eine stufenweise Eskalationsstrategie, die Ulmer in seinem Vortrag zur Eröffnung in Stuttgart am 8. Juni als »Zusammenspiel von Aktionsantisemitismus, Boykott, Gewaltaktionen und Beschimpfungen bis hin zu Ausgrenzungsgesetzen« beschrieb und von der viele Akteure profitierten, vom korrupten Behördenmitarbeiter bis zur aufstrebenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schwäbische Treuhand AG, die später in Ernst and Young (heute: EY) aufging.

Die Perfidie des Vorgehens verdeutlicht die Ausstellung anhand vieler Einzelschicksale. Louis Landauer etwa sah sich und seine Familie 1937 zur Emigration gezwungen. Einst hatte er eines der erfolgreichsten Kaufhäuser am Stuttgarter Marktplatz betrieben und galt als einer der wohlhabendsten Bürger der Stadt. Fortdauernde Boykottmaßnahmen und rückläufige Umsätze führten zum Verkauf des Hauses an einen Konkurrenten, dessen Inhaber NSDAP-Mitglied war. Doch selbst nach Zahlung der sogenannten Reichsfluchtsteuer in Höhe von 230.000 Reichsmark und der Einholung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung durch das Finanzamt durfte Landauer nicht ausreisen. Die Devisenstelle Stuttgart um ihren berüchtigten Leiter und Judenhasser Ernst Niemann stellte weitere Forderungen: Die eingezogenen Reisepässe würden nur gegen die Zahlung von weiteren 50.000 Goldmark (300.000 Reichsmark) herausgeben.

»Die verlangte Abgabe entsprach genau dem Kaufpreis einer Immobilie in Luxemburg und kam einer Enteignung gleich«, sagte Nicole Bickhoff, ehemalige Leiterin des Hauptstaatsarchivs Stuttgart, in einer einführenden Rede zur Ausstellung. »Das Instrument der Reichsfluchtsteuer entwickelte sich zum zentralen Element der fiskalischen Ausbeutung der Juden. Es stellte ein effektives Instrumentarium dar, um Vertreibung mit finanzieller Beraubung zu verbinden.« Die Landauers flüchteten schließlich Ende 1937 über die Schweiz, Luxemburg, England und Panama in die USA.