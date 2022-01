Aus dem Verkehr gezogen

Ted S. Warren/AP/dpa Die mit mehreren Morden in Verbindung gebrachte Gruppe versendet seit Jahren ihre Drohplakate (Seattle, 26.2.2020)

Sie bedrohen seit Jahren Journalisten und antifaschistische Aktivisten in mehreren US-Bundesstaaten. Sie versenden oder plazieren Flugblätter in Briefkästen oder an Hauswänden ihrer Opfer. Die Botschaft: Nehmt euch in acht, wir wissen, wo ihr wohnt. Erneut ist nun ein führendes Mitglied einer Neonazigruppierung dafür verurteilt worden. Der 25jährige Kaleb Cole, ein Anführer der rechtsterroristischen »Atomwaffen Division« (AWD), muss wegen »Störung einer staatlich geschützten Aktivität aufgrund der Religion«, Versendung von Drohbriefen und Cyberstalking für sieben Jahre ins Gefängnis, wie das Justizministerium in Washington am Dienstag vergangener Woche mitteilte.

Die Gruppe konzentrierte sich demnach vor allem auf jüdische oder nichtweiße Journalisten. Cole habe die Flugblätter entworfen, auf denen die Empfänger gewarnt wurden, dass sie »von ihren örtlichen Nazis besucht« worden waren. Cole habe »wiederholt zu Gewalt aufgerufen, Waffen gehortet und ›Hate Camps‹ organisiert«, sagte US-Staatsanwalt Nicholas Brown. Vor der Festsetzung des Strafmaßes war die Schuld des 25jährigen bereits im vergangenen Jahr gerichtlich festgestellt worden, wie NBC News am 30. September online berichtete. Zuvor war der gleichaltrige Cameron Shea als ein Anführer der »Atomwaffen Division« ebenfalls für eine »bundesweite Verschwörung« und Hassverbrechen zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Die Anti-Defamation League dokumentierte eines der Drohschreiben. Es zeigt eine mit Totenkopfmaske vermummte Person, die mit Molotowcocktail in der Hand vor einem Wohnhaus steht. Darüber stehen die Worte: »Eure Handlungen haben Konsequenzen.« Darunter: »Unsere Geduld hat ihre Grenzen.« Die Drohplakate, auf denen die Anschrift der Opfer gedruckt steht, wurden laut Justizministerium Ende Januar 2020 verteilt.

Auf Anfrage von junge Welt erklärte die selbst schon von der AWD auf einer »kill list« genannte Aktivistin Emily F. Gorcenski am Sonnabend, dass die verbleibenden Mitglieder »ziemlich wahrscheinlich« eine neue Gruppe gründen werden. »Das ist auch früher schon passiert: ›Sonnenrad Division‹, ›Feuerkrieg Division‹ und viele andere waren in den vergangenen Jahren gegründet worden. Dadurch ist ›Atomwaffen Division‹ im Grunde erledigt.« Coles Vorgänger als AWD-Anführer war demnach Brandon Russell, der im vergangenen Sommer nach fünf Jahren Haft entlassen wurde. »In den USA sind die Haftanstalten eine Hauptquelle der rechtsextremen Radikalisierung, zudem gilt Russell als Held. Cole wird wohl gleichermaßen behandelt«, vermutete Gorcenski.

Die Drohschreiben spielen wohl auf die Strategie von Nazigegnern in den USA an, Faschisten als solche namentlich zu outen. Antifaschistinnen und Antifaschisten hätten »nur ein paar rechtliche Möglichkeiten«, um rechte Gewalt zu verhindern, erklärte Gorcenski. Am besten sei es, »die Neonazis zu nennen, bevor sie einen Angriff versuchen können«. Zum Selbstschutz sagte die Aktivistin: »Soziale Medien sind eine Quelle von persönlichen Daten, aus der die Neonazis Einzelheiten herausfinden können.« Man sollte Fotos und alte Posts löschen sowie Konten schließen. Manchmal mache sie Selfies an anderen Orten und veröffentliche sie einige Wochen oder Jahre später, »so dass die Faschos denken, ich bin in einer anderen Stadt«.

Bei den von US-Staatsanwalt Brown erwähnten »Hate Camps« handelt es sich um paramilitärische Trainingslager. Die Bezeichnung geht laut einem Bericht des Portals vice.com vom 20. November 2018 auf die »Atomwaffen Division« zurück. Die Totenkopfmaske wiederum ist das Erkennungszeichen einer Reihe von rechtsterroristischen Zusammenschlüssen und wurde zu einem der Logos des bis 2017 betriebenen faschistischen Onlineforums »Iron March«, wie die US-Nichtregierungsorganisation Southern Poverty Law Center bereits in einem Bericht vom 20. Juni 2017 ausführte. Aus dem Forum entsprangen mehrere Gruppierungen, die das »Rückgrat des transnationalen neofaschistischen, krisenbeschleunigenden Totenkopfmasken-Netzwerks« bildeten, wie es H. E. Upchurch in seinem Ende Dezember vergangenen Jahres veröffentlichten Beitrag für die Zeitschrift des Combating Terrorism Center der US-Militärakademie West Point formulierte.