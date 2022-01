Nachschlag: Acht Stunden Ali

Santi Visali/Archive Photos via Getty Images Inner- und außerhalb des Rings kämpferisch: Die Boxlegende Muhammad Ali

Am Montag wäre Muhammad Ali, geboren als Cassius Marcellus Clay junior, 80 Jahre alt geworden. Zu dem Anlass fährt Arte groß auf und würdigt »The Greatest« mit einer außerordentlichen Dokumentation, die in vier Teile (»vier Runden«) gesplittet über eine Länge von acht Stunden den Werdegang von Ali nachzeichnet. Die »Erste Runde: Der Größte« erzählt die Jahre 1942 bis 1964: von der Kindheit im von Rassismus geprägten Louisville, Kentucky, wo Clay jr. am 17. Januar 1942 geboren wird, seinen Jahren als Amateurboxer, die er 1960 mit dem Gewinn von Olympiagold im Halbschwergewicht in Rom krönt, und seinen ersten Jahren als Profi bis zum Sieg 1964 gegen Sonny Liston, der ihm seinen ersten Weltmeistertitel im Schwergewicht einbringt. Besonders bemerkenswert: Die Dokumentation verbleibt nicht bei Alis sportlicher Karriere. Ausführlich wird auf den politischen Kontext eingegangen, in »Erste Runde« auf Alis Annäherung an die »Nation of Islam« und seine Beziehung zu Malcolm X. (fres)