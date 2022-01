Von der Freundschaft

Biennale di Venezia/dpa »Du willst nicht ausgebeutet werden? Dann gründe eine Firma!«

Robert Guédiguian sagt gern, dass er das Filmemachen als Fundament langer, intensiver Freundschaften betrachte: »Es ist eine Form des Lebens im Kollektiv.« Folgerichtig steht in »Gloria Mundi« dasselbe Darstellertrio im Mittelpunkt, das auch die Protagonisten seines Vorgängerwerks »Das Haus am Meer« verkörperte und das bereits zentrale Rollen in jenen Filmen ausfüllte, mit denen der 1953 geborene Franzose international am meisten Aufmerksamkeit erzielte: »Marius und Jeanette – Eine Liebe in Marseille« (1997) und »Der Schnee am Kilimandscharo« (2011).

Ariane Ascaride tritt nun in der Rolle der Putzfrau Sylvie auf, die erschöpft dem Rentenalter entgegenblickt. Jean-Pierre Darroussin spielt den Busfahrer Richard, der mit Sylvie glücklich verheiratet ist. Und als Dritter im Bunde darf Gérard Meylan nicht fehlen, der hier den Totschläger Daniel verkörpert, Sylvies ersten Ehemann, der vor der Freilassung nach 20 Jahren Haft erfährt, dass sie und er soeben Großeltern geworden sind.

Erstaunliche Gemeinschaft

Zusätzliche Resonanz gewinnt das Wiedersehen mit diesen bekannten Gesichtern, wenn man weiß, dass Meylan mit Guédiguian eng befreundet ist, seit er ihm als Fünfjähriger erstmals begegnete, während er mit seinem Vater die Parteizeitung der KPF, L'Humanité, austrug. Und dass er seit dessen Debüt, »Der letzte Sommer« (1981), regelmäßig bei ihm Hauptrollen übernimmt, obwohl er die Schauspielerei nie zum Beruf gemacht, sondern bis zur Verrentung als Krankenpfleger gearbeitet hat. Mit Ascaride ist der Filmemacher wiederum seit 1975 verheiratet. Deren ehemaligen Kommilitonen vom Pariser Schauspielkonservatorium Darroussin lernte er wenig später kennen.

Bis zu vier Jahrzehnte währt auch schon die Zusammenarbeit hinter der Kamera, etwa mit dem Cutter Laurent Lafran oder dem Herstellungsleiter Malek Hamzaoui. Deshalb will man schon glauben, dass sich bei dieser Art des Filmemachens – in Eigenproduktion – »augenblicklich eine erstaunliche Gemeinschaft, ein Moment der Utopie« ergebe, wie der Regisseur sagt. Dafür spricht jedenfalls, dass Guédiguian auch alle weiteren wichtigen Rollen in seinem 21. Spielfilm mit Darstellern besetzt hat, die schon mehrfach in seinen Filmen zu sehen waren: Die frischgebackene Mutter Mathilda wird von Anaïs Demoustier gespielt und ihr täppischer Ehemann Nicolas von Robinson Stévenin. Lola Naymark und Grégoire Leprince-Ringuet verkörpern Sylvies zweite Tochter, Aurore, beziehungsweise deren koksenden Ehemann Bruno.

Verständnis für Schikane

Auch wenn sich bei der freundschaftlichen Arbeit an »Gloria Mundi« ein »Moment der Utopie« ergeben habe, konnte Guédiguian daraus dieses Mal keine Schlussfolgerung für das mit Serge Valletti verfasste Drehbuch ableiten. Und das ist eine denkbar traurige Feststellung, denn der Film fügt sich schlüssig in ein Œuvre ein, das die jeweilige Lage der Arbeiterklasse reflektiert, in die der Filmemacher als Sohn einer Putzfrau und eines Dockarbeiters in Marseille hineingeboren wurde.

In ungewohnt kühlem Licht erscheint die Stadt hier als Großbaustelle, auf der gläserne Hochhäuser von frisch ausgehobenen Baugruben umringt werden – was die ärmeren Viertel um so schmuddeliger wirken lässt. Der Neoliberalismus hat indes bei den Elternfiguren jeden Widerstandsgeist gebrochen, während er bei den Kindern alle etwaigen Skrupel gegenüber der Ausbeutung anderer beseitigt, beziehungsweise naive Hoffnungen auf eine Selbstverwirklichung durch Selbstausbeutung geweckt hat. »Du willst nicht ausgebeutet werden? Dann gründe eine Firma!« schleudert Sylvie einem Gewerkschafter entgegen. Mathilda wird wiederum als Verkäuferin von ihrer Chefin schikaniert und hat dennoch Verständnis dafür, dass diese sie nach dem Ende ihrer Vertragszeit voraussichtlich »durch eine Polin oder Rumänin ersetzen« wird: »Ich würde das an ihrer Stelle auch machen.« Derweil hofft sie, als Filialleiterin eines der Ramschläden eingesetzt zu werden, mit denen Bruno und Aurore Habenichtsen Geld aus der Tasche ziehen.

Naturalistischer Rückgriff

Der Kontrast zur burlesken Heiterkeit von »Marius und Jeanette«, an die der deutsche Verleih mit dem Untertitel »Rückkehr nach Marseille« erinnert, könnte also kaum größer sein. Allerdings war die selbstverständliche Solidarität einer Hinterhofnachbarschaft, die jener Kassenhit zelebrierte, zum Zeitpunkt seiner Produktion schon von der gesellschaftlichen Realität untergraben. Das deutete Guédiguian an, indem er die Handlung vor dem Hintergrund des Abrisses einer realen Zementfabrik ansiedelte, die in früheren Filmen noch im Hochbetrieb zu sehen war, und indem er einen Running Gag um die (einmalige) Wahlentscheidung eines Arbeiters für den Front National einstreute.

Aus der Perspektive eines pragmatischen Linkspopulismus hat der 1980 aus der KPF ausgetretene Filmemacher in seinem vielleicht besten Film, »Der Schnee am Kilimandscharo«, präzise reflektiert, welche Vorwürfe sich Linke seiner Generation machen müssen – und welche nicht. Dass der Protagonist als langjähriger Gewerkschafter von den selbsterkämpften Vorzügen des Sozialstaats profitiert hatte, erschien dabei als Bedingung dafür, dass er sich trotz später Arbeitslosigkeit einen abschließenden Akt solidarischer Großzügigkeit leisten mochte – dessen Motivation freilich dennoch so moralisch-idealistisch blieb, dass er in Guédiguians Augen offenbar der formalen Stützung durch explizite Anleihen bei Victor Hugo bedurfte.

Als Rückgriff auf den Naturalismus lassen sich die melodramatischen Zuspitzungen erklären, die in »Gloria Mundi« darauf folgen, dass der Uber-Chauffeur Nicolas von Taxifahrern zusammengeschlagen wird. Als Basis für einen abschließenden Akt der Selbstaufopferung bleibt hier aber nur noch eine Art Ganovenehre.