Stetige Eskalation

Es ist der bisherige Gewalthöhepunkt der »Bewegung Halle«: Bei der für rechte Beteiligung offenen Demonstration gegen die staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie ist es am Montag zu einem brutalen Überfall auf ein Dokumentationsteam gekommen. Eine Gruppe Neonazis griff die Beobachter, mit Glasflaschen bewaffnet, an, nachdem sie ihnen in einem Hinterhof aufgelauert hatte.

Eine »Bewegung Halle« organisiert bereits seit einiger Zeit die wöchentlich stattfindenden »Spaziergänge«, bei denen – wie bundesweit beobachtbar – der Zorn über die Eindämmungsmaß­nahmen Rechte aller Schattierungen und nicht zuletzt gewalttätige Neonazis auf den Plan ruft. Letztere wurden in den vergangenen Monaten, in denen die Protestversammlungen in Halle auf nun regelmäßig deutlich mehr als 2.000 Teilnehmende anwuchsen, ein immer stärker sichtbarer Bestandteil des Demonstrationsgeschehens in Halle. So bedankt man sich in Redebeiträgen bei den neo­nazistischen Hooligans, die die Spitze der Protestzüge bilden und dabei auch versuchen, anwesende Journalisten einzuschüchtern. Bei Konfrontationen und Durchbrüchen wurden zum Teil ausdrücklich »die Schläger« herbeigerufen. Es kommt regelmäßig zu Mord- und Vergewaltigungsdrohungen; Berichterstattung ist nur noch mit Personenschutz möglich. Offenen Widerspruch aus der im bürgerlichen Diskurs gern bemühten »Zivilgesellschaft« gibt es indes kaum. Lediglich einige antifaschistische Gruppen versuchen immer wieder, die Aufmärsche zu blockieren.

Aufgeheizte Stimmung

Die Stimmung bei den Demonstrationen heizt sich immer weiter auf: In der vergangenen Woche gelang erstmals ein Durchbruch in größerem Stil durch eine Polizeikette, nachdem die Einsatzkräfte die Kontrolle über das Geschehen zeitweilig verloren hatten. Der Erfolg erhöhte die Selbstsicherheit: Mehrmals und von Beginn an versuchten diesmal gewaltbereite Kleingruppen, Pressevertreter anzugreifen – trotz verstärkter Polizeipräsenz. Nicht nur mit Flaschen, auch mit Steinen wurde geworfen. Die Polizei sprach am Abend von rund 2.400 Teilnehmern; aufgrund der unübersichtlichen Lage steht jedoch auch eine höhere Zahl im Raum.

Die oben beschriebene Eskalation erfolgte kurz vor dem Ende der Demonstration, als eine Gruppe von Beobachtern aus einer Seitenstraße angegriffen wurde. Die Betroffenen selbst wollten am Dienstag noch nicht öffentlich über den Überfall sprechen; die Beteiligten seien überwiegend unverletzt geblieben, hieß es. Auf einem Video von dem Vorfall ist zu erkennen, wie mehrere Männer dem Dokumentationsteam hinterherrennen, als dieses gerade den Demonstrationsbereich verlassen will. In der Folge kam es zum Angriff; es sei mit Glasflaschen auf Fotografen eingeschlagen worden, schilderte eine der betroffenen Personen den Vorfall auf Twitter.

Die Eskalation »ist besorgniserregend«, aber »nicht überraschend«, sagt dazu Henriette Quade, innenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Landtag Sachen-Anhalts, am Dienstag im Gespräch mit jW. Das sei genau das, »wovor Journalisten und Beobachter seit Monaten warnen«. Das sei zudem nur möglich, weil die Polizei vor Ort Freiräume lasse, die dann genutzt würden. Das Label »bürgerlich« sage nichts über die Gewaltbereitschaft aus. Sie habe erlebt, »wie genau diese Klientel klatscht, wenn Journalisten gejagt werden. Da gibt es keinen Abstand zu Gewaltbereitschaft.« Dass »Hools den Weg freiräumen und sich dann wieder zerstreuen«, werde »von allen Anwesenden akzeptiert«. Das mache »einen sehr stark orchestrierten Eindruck, das heißt: Das passiert nicht spontan, sondern genau das ist der Plan und ist gewollt.«

Bundesweite Proteste

Proteste gegen die Coronamaßnahmen fanden am Montag über Sachsen-Anhalt hinaus erneut in allen Bundesländern statt. Allein in Baden-Württemberg beteiligten sich nach Angaben des Innenministeriums vom Dienstag rund 64.700 Personen an 326 Versammlungen. Zu Auseinandersetzungen mit der Polizei kam es etwa in Cottbus und Rostock, wo die Versammlungen jeweils aufgelöst wurden. In Berlin zogen Hunderte Teilnehmer einer von der faschistischen »Patriotic Opposition Europe« organisierten Demonstration zum wiederholten Male vor das ZDF-Hauptstadtstudio, um gegen »gleichgeschaltete« Medien zu demonstrieren. Laut einer auf Polizeiangaben beruhenden, aber als deutlich zu niedrig angesetzt erscheinenden Schätzung von dpa gingen insgesamt etwa 100.000 Menschen bundesweit auf die Straße. Für Montag vergangener Woche hatte Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung eine bundesweite Teilnehmerzahl von 200.000 genannt.