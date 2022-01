Polizeigesetz ausgebremst

MI News/NurPhoto/imago images »Entmachtung aller Menschen in Großbritannien«: Protest gegen das Polizeigesetz in London (15.1.2022)

Waffenlieferungen an die Ukraine bereits beschlossen, in Planung: Militär gegen Asylsuchende, Abschaffung des Rundfunkbeitrags und Lockerung bei den Coronabestimmungen. Viel los in Großbritannien. Da wäre fast untergegangen, dass der konservative Premierminister Boris Johnson dabei ist, mit einem neuen Polizeigesetz das Versammlungsrecht einzuschränken. In der Nacht zum Dienstag legten die Mitglieder des Oberhauses dem Premier allerdings noch einmal Steine in den Weg und lehnten mehrere Paragraphen des Gesetzentwurfs ab. Innenministerin Priti Patel erklärte am Dienstag, die Opposition würde »Vandalen und Gangster« verteidigen.

Die Tory-Regierung will mit dem »Polizei-, Verbrechens-, Verurteilungs- und Gerichtsgesetz« unter anderem gegen Klima- und Antirassismusproteste vorgehen, die das Land in den vergangenen Jahren erschüttert hatten. So soll beispielsweise die Demonstrationsfreiheit eingeschränkt werden, wenn nach Einschätzung der Polizei zu großer Lärm, eine Blockade des Verkehrs oder »schwerwiegende Störungen« bei Geschäften zu befürchten sind.

Unter dem Motto »Kill the Bill« hatten in den vergangenen Tagen Tausende gegen den Gesetzentwurf protestiert. Der frühere Labour-Vorsitzende Jeremy Corbyn sagte laut der sozialistischen Tageszeitung Morning Star bei einer Kundgebung, mit dem Entwurf drohe »die Entmachtung aller Menschen in Großbritannien«.

Kritisiert wird vor allem, dass die vage formulierten Bestimmungen den Einsatzkräften eine große Macht verleihen. Die Entwicklung sei »klar und unheilvoll«, hieß es im Morning Star am Sonntag mit Blick auf eine vergangenes Jahr erlassene Straffreiheit für verdeckte Ermittler der Polizei und des Geheimdienstes: »Wenn die Polizei Demonstranten verhaften will, kann sie fast alles als Straftat definieren. Gleichzeitig werden Agenten des Staates selbst systematisch außerhalb des Gesetzes gestellt.«

John Hendy, Mitglied im Oberhaus, wies in der Zeitung am Dienstag in einem Kommentar darauf hin, dass insbesondere auch »Lärm« machende und »Störungen« verursachende Streikposten von den Maßnahmen betroffen sein könnten. Eine Auflösung läge im Ermessen der Polizei.

Der Entwurf wird nun wieder an das Unterhaus geschickt. Es wird erwartet, dass dort die Regierungsmehrheit die Änderungen weitgehend rückgängig macht.