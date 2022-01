Sebastian Räppold/Matthias Koch/imago images Regionalliga Nordost, 18. Spieltag: Berliner AK – BFC Dynamo. Jubelnde Dynamo-Spieler nach 3:1 Derbysieg

Herr Lau, herzlichen Glückwunsch zur Herbstmeisterschaft Ihres geliebten BFC Dynamo in der Regionalliga Nordost – wie konnte es dazu kommen?

Zum einen spielt eine Mannschaft, die viel Erfahrung hat und seit einiger Zeit im wesentlichen zusammengeblieben ist. Dazu kamen in dieser Saison Spieler wie Beck und Wiegel, die beide den Unterschied in der Regionalliga machen können. Zum anderen gab es bei der kleinen Durststrecke im Herbst mit fünf Spielen ohne Sieg keinen großen Einbruch. Was ich als Fan und Mitglied auf der Tribüne mitbekomme: Da steht ein verschworener Haufen auf dem Platz, wie ich es seit Jahren nicht beim BFC erlebt habe.

Was erzeugt das in Ihrem Gefühlshaushalt?

Es ist einfach schön, so etwas noch einmal zu erleben. Und es macht ein wenig stolz. Viele im und um den Verein herum haben daran ihren Anteil. Ich erlebe intern eine sehr harmonische Art, miteinander umzugehen. Probleme werden nicht wie früher nach außen getragen.

Wie gelangen Sie wieder auf den Teppich, um die künftigen kargen Freuden des Regionalligaalltags zu bewältigen?

Dafür sorgt nach jedem Wochenende immer wieder der Job in meiner Kanzlei. Für den lebe und brenne ich, die drei Punkte vom Wochenende heben nur meine Laune im Büro.

Der BFC wird wahrscheinlich im Konzert der Großen immer ein Underdog bleiben, ist das für Sie reizvoll?

Na klar, wer mag nicht die Rolle des Underdogs? Aber wer den BFC bisher noch nicht kannte, wird ihn sicher noch kennen- und lieben lernen.

Haben Sie nach 1989 einmal davon geträumt, an der Hand der guten Fee zu Union nach Köpenick geführt zu werden?

So gut kann die Fee gar nicht sein. Selbst wenn sie einen Sack voller Gold dabeihätte, bliebe ich im Sportforum.

Was macht den Charme des Sportforums Berlin in Hohenschönhausen aus?

Manche Vereine in dieser Stadt sprechen immer vom Wohnzimmer, wenn sie ihr Stadion meinen. Ich mag dieses Wohnzimmergerede nicht. Für mich ist das Sportforum im Ganzen, nicht bloß das Stadion, die Heimat des Vereins. Hier ist der Verein in der Großen Halle gegründet worden, hier war immer die Geschäftsstelle, und im Sportforum haben schon immer alle Mannschaften des Nachwuchses trainiert und gespielt. Im Sportforum schlägt das Herz des gesamten Vereins.

Welches Musikstück charakterisiert den BFC Dynamo der Gegenwart?

Für Oasis-Fans vielleicht »Wonderwall«. Aber »Wonderwall« ist auch ein Song, bei dem ich nachdenklich im Auto mitsumme und an viele schöne und schreckliche Stunden in der Vereinshistorie denke. Und ein Song, der sich herrlich dafür eignet, mitzugröhlen – nach einem Sieg und dem dritten Bier.

Für viele ist der BFC das hässliche Entlein des Berliner Sports. Was soll man den Menschen sagen, die das so sehen?

Denen erwidere ich gar nichts. Als Antwort gibt es ein müdes Lächeln. Und wenn das nicht reicht, lade ich sie ins Sportforum ein.

Welche Vereine könnten dem BFC in der zweiten Halbserie gefährlich werden?

Das sind die üblichen Verdächtigen und alten Rivalen aus dem Osten, die auch schon höherklassig gespielt haben, Lok, Jena und Cottbus. Dazu vielleicht auch noch der BAK aus Moabit, bei dem man ja seit Jahren im Selbstverständnis schon dritte Kraft in Berlin sein will.

Wer wird Meister in der Regionalliga Nordost?

Die Antwort dürfte sich doch erübrigen, oder?