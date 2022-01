Nachschlag: Kunst und Klasse

Erik Smits/Rijksmuseum Rembrandts »Nachtwache« ist inspiriert durch die Auftragsarbeiten anderer Künstler für niederländische Vereine von bürgerlichen Hobbymilizen

Die Niederlande des 17. Jahrhunderts waren eine Kunstfabrik, die auf Profite aus Spekulationsgeschäften und Kolonialismus angewiesen war. Die am Sonntag auf Arte gezeigte Dokumentation über Meister wie Rembrandt van Rijn, Jan Vermeer oder Frans Hals erklärt auch deren ökonomische Grundlagen. Die Klassenunterschiede fanden demnach unter anderem Ausdruck darin, welche Arbeiten sich größerer Beliebtheit erfreuten. So bevorzugte der Adel demnach die Historienmalerei und Bibelmotive, während das aufstrebende Bürgertum meist Porträts in Auftrag gab. Bei den unteren Schichten waren dagegen Alltagsszenen beliebt. In der Dokumentation wird das Aufkommen des Kunstmarktes, wie man ihn noch heute kennt, als »Demokratisierung der Kunst« bezeichnet. Wie der Film jedoch selbst zeigt, bleibt es ein Geschäft für wohlhabende Privatiers und Spekulanten. In Museen kann die Öffentlichkeit zahlreiche Werke nur dank gönnerhafter Privatsammler bestaunen. (mb)