Die letzten Tage der steifen Oberlippe

Pablo Larraín/DCM Einsamer nie als in Sandringham: Kristen Stewart als Diana Spencer und das Schlossparkgefühl

Späte Reparationszahlungen für das große Trauma der britischen Nation: Der deutsche Filmförderfonds, die Filmförderungsanstalt, das Medienboard Berlin-Brandenburg und die Film- und Medienstiftung NRW förderten den neuen Film über Prinzessin Diana mit ca. 4,5 Millionen Euro. »­Spencer« vom chilenischen Regisseur Pablo Larrain (u. a. »Jackie: Die First Lady«, 2016) arbeitet einen kulturellen Moment auf, der sich seinem vielschichtigen Kontext auch nach 20 bis 30 Jahren nicht entziehen kann.

Das Drama um die Princess of Wales initiierte einen Ausbruch mitfühlender Hysterie in der Weltöffentlichkeit. In einem Strudel aus verschwommenen Röhrenfernsehbildern, Paparazzifotos, Frauenzeitschriftentitelblättern und tränengetränkten Tagebüchern sind die Blickwinkel auf eine mögliche Wahrheit verstellt. Alternative Fakten und falsche Wahrheiten kurz vor der Popularisierung des Internets bescherten dem Königshaus vor allem eines: seine endgültige Bindung an Promizirkus und Massensentiment. Es beweist sich heute an der transatlantischen Farce um Meghan und Harry, dass allein die Figur der stoischen, statusbewussten Königin bis heute den Zusammenbruch des Hauses Windsor und die Ausrufung einer Britischen Republik verhindert.

Die »echte« Diana Spencer – mit der Pablo Larrains neues Psychodrama zum Glück nur wenig zu tun hat – war in diesem Sinne das Opferlamm der Moderne. Premierminister Anthony Blair und nicht zuletzt dessen Spin Doctor Alastair Campbell verhalfen ihr zu dieser unfreiwilligen Rolle. Sie befeuerten in einem rein präsidialen Schachzug die kullernden Tränen und den sabbernden Kummer und nutzten das, um die »Stiff Upper Lip« (die steife Oberlippe) und die integrale Rolle der Königsfamilie in der britischen Verfassung für die Plüschherzen und Teddybären einer TV-Demokratie einzutauschen: 1997, das Jahr, in dem das Empire endgültig zu Grabe getragen wurde. Konservative erkennen hier den Sündenfall schlechthin.

Von der selbst zu kaltem Stahl gehärteten königlichen Sippschaft wurde gottbegnadete Reserviertheit zum Ideal gekrönt. Tradition aus kleinem Genpool isst Erbsencremesuppe und fährt Land Rover. Inzucht, Gräue und modernde Gemäuer prägen die beklemmende, grabeskalte Filmwelt der Monarchie. In dieser Umgebung stolpert Larrains Diana – von Kristen Stewart virtuos gespielt – in Richtung totaler psychischer und physischer Zusammenbruch.

»Spencer« spielt an drei Tagen um Weihnachten in Sandringham, Dianas Geburtsort. Auf den Feldern um das Schloss findet Diana eine Vogelscheuche, die einen Mantel ihres Vaters trägt. Diana, gerührt vor Erinnerung, nimmt den Fetzen mit ins Haus. Drinnen im Altbau aber üben sich schon die Windsors in steifer Grausamkeit. Ihre ­selbstbewusste Unmenschlichkeit braucht kaum Worte, sie entblößt die Prinzessin mühelos als sentimentales Middle-Class-Trottelchen. So geht es weiter bis zur Bulimie.

Man muss nur die erste halbe Stunde dieses psychologischen Horrors überstehen, um zu erkennen, dass dieser Film auf etwas ganz anderes abzielt als bisherige Royal-Biopics. Düsternis und Nebel der abweisenden Landschaft von Norfolk, Kamerafahrten durch das gestelzte gesellschaftliche Fegefeuer der herrschaftlichen Innenräume und Nahaufnahmen menschlicher wie unmenschlicher Gesichtszüge füllen 117 Minuten mit stillem Grusel. Abwechselnd leiser und lauter wird nur das kakophone Crescendo von Johnny Greenwoods (Radiohead) Soundtrack. Wenn die Salonmusik des englischen Herrenhauses in den Wahnsinn abgleitet, weiß der Zuschauer, dass nicht »Drama, sondern Folter« das Metier dieses Werks ist.

Der Titel also ist so irreführend wie präzise. Nicht geht es hier, wie etwa in Oliver Hirschbiegels Film von 2013, um »Diana«. Auch nicht handelt es sich, wie in der Netflix-Serie »The Crown« von Peter Morgan, um eine monarchieaffine Ausstellung mikropolitischer Schachzüge. Es geht um »Spencer«, die kein »Windsor« ist und auch nicht werden kann, nicht einmal darf. Ihre Ausgrenzung steht hier für eine ­Monarchie, die von der galoppierenden Moderne überfordert um sich schlägt. Sie zeugt von der Hilflosigkeit der Mächtigen, weil ihnen zur Herrschaftssicherung kein anderes Mittel als unbeugsame Tradition geblieben ist. Sie zeugt von der passiv-aggressiven Kriegführung, die auf Milliarden Fernsehgeräten unsichtbar bleibt. Einem asymme­trischen Krieg, in dem die Märtyrerin in historischer Perspektive selbstverständlich gewonnen hat. Am Ende des Films fährt Diana im Porsche mit den Kindern zu Kentucky Fried Chicken. Im Jahr 2022 kennt Meghan Markle bereits die geheime Würzmischung.