Vom Zaun gebrochen

Swen Pförtner/dpa Tendenziösen und fadenscheinig recherchierten Traktaten nach ein Hort des Antisemitismus: Die Documenta in Kassel

Im aktuellen Fall wüster Antisemitismusvorwürfe ist nichts Geringeres als eine der weltweit wichtigsten Ausstellungen zur zeitgenössischen Kunst, die Documenta in Kassel, zum Zielobjekt sogenannter Antideutscher geworden. Vorreiter ist diesmal das Kasseler »Bündnis gegen Antisemitismus« (BGA), das in den vergangenen Jahren insbesondere durch Verleumdungen und Polemiken gegen Vertreter der Kasseler antifaschistischen und Friedensbewegung hervorgetreten ist. Nun hat das Bündnis ein mehrseitiges Pamphlet verfasst, in dem Künstler der Documenta 15 (18. Juni bis 25. September) »abgewatscht« werden.

Ähnlich wie das Bundesamt für Verfassungsschutz früher hinter jedem Linken einen moskauhörigen Kommunisten witterte, findet das BGA heute in jedem Kritiker der Politik des Staates Israel einen Antisemiten. In dem Statement werden beispielsweise die Documenta-Beiratsmitglieder Amar Kanwar und Charles Esche wie auch Ade Darmawan vom Ruangrupa-Kuratorenteam genannt, die eine weltweite Kulturinitiative »A letter against Apartheid« unterzeichnet hatten.

Als besonders »skandalös« wird Lara Khaldi, Mitglied des »Artistic Teams«, angesehen, die nicht nur die Initiative »Wir können nur ändern, was wir konfrontieren« unterstützt habe, sondern auch als Sprecherin des palästinensischen Künstlerkollektivs »The Question of Funding« aufgeführt wird. Das BGA unterstellt, hierbei handele es sich eigentlich nur um einen »Decknamen« für das »Khalil Sakakini Cultural Center« (KSCC). Als Beleg dafür verweisen die Autoren auf Yazan Khalili, der vormals Direktor des KSCC war. Über ihn wissen sie sogar zu berichten, dass er in Amsterdam in eine Wirtshausschlägerei verwickelt worden sei. Bezeichnenderweise beschäftigt sich das BGA überhaupt nicht mit der kulturellen Praxis dieser Einrichtung, der gegen die britischen Kolonialherren kämpfende und dabei mit Hitlerdeutschland sympathisierende Namensgeber des Zentrums, ein palästinensischer Pädagoge und Schriftsteller, reicht schließlich für einen Skandal aus.

In einer Art Fleißarbeit untersuchte das BGA sämtliche Documenta-Künstler darauf hin, ob man unter ihnen weitere »Israel-Feinde« ausmachen könnte. Und wurde fündig: Marwa ­Arsanios (»Wir können nur ändern, was wir konfrontieren«), der 2021 verstorbene Jimmie Durham (»Wir können nur ändern, was wir konfrontieren«), Jumana Emil Abboud (»A letter against Apartheid«) und ­Yasmine Eid-Sabbagh (»Campaign to boycott the Oral History Conference at the Hebrew University of Jerusalem«). Faktisch besteht ihr »Antisemitismus« also in der Unterstützung eines Aufrufs, der insbesondere im englischsprachigen Raum von 300 palästinensischen und 1.300 international anerkannten Künstlern unterzeichnet wurde, sowie der kritischen Erklärung von Künstlerinnen und Künstlern gegen den BDS-Beschluss des Deutschen Bundestages.

Die haltlosen Vorwürfe wurden Anfang Januar verbreitet und erreichten über die bürgerlichen Feuilletons eine immense Öffentlichkeit. Zuerst konnte man am 10. Januar Auszüge daraus in der Neuen Zürcher Zeitung lesen, wobei sich der Verfasser (Christian ­Saehrendt) wenigstens noch mit einem Fragezeichen in der Überschrift eine gewisse Distanz zu den Vorhaltungen bewahrte (»Kassel: Antisemiten, Sexisten und falsche Indianer?«).

In der Onlineausgabe des bürgerlichen »Intelligenzblatts«, Die Zeit, befindet Thomas E. Schmidt am 12. Januar zwar richtig: »Das deutsche, vom Bund mitfinanzierte Kunstheiligtum Documenta schlingert ohnehin. Die Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit hatte nazistische Altlasten zutage gefördert. An der Ikone ­Joseph Beuys waren braune weltanschauliche Spuren sichtbar geworden.« Worauf er aber tatsächlich abzielt, folgt ohne Umschweife: »Die künstlerische Strahlkraft des Ereignisses hat in den letzten Jahren gelitten. Wenn sich die Documenta nicht überzeugend aus dem Gestrüpp der Israel-Feindschaft und des Antisemitismus befreit, könnte die 15. die letzte dieser Art sein.« Als Berater von Frank-Walter Steinmeier weiß er natürlich, wie man den Berliner Politikbetrieb in eine Kampagne einbindet.

So erschreckend es ist, wie einfältig hier tendenziöse und fadenscheinig recherchierte Traktate als Grundlage für die Berichterstattung dienen, so wichtig ist es, dass mittlerweile auch andere Töne im Blätterwald zu hören sind. Elke Buhr hält am 13. Januar im Kunstmagazin Monopol fest, doch bitte nicht »mit Unterstellungen« zu arbeiten. »Mindestanforderung wäre, sich auf Dinge zu beziehen, die dort (auf der Documenta, Anm. U. S.) wirklich geäußert werden.«

Auch politisch gibt es Gegenwind: Die Kasseler Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten (VVN-BdA) erklärte vergangenen Freitag ihre »volle Solidarität mit dem Kuratorenteam und den Machern der Documenta 15 gegen die in den Medien kolportierten unverantwortlichen Antisemitismusvorwürfe«. Kassels Oberbürgermeister stellte sich am Sonntag ebenso auf die Seite des Ruangrupa-Kuratorenteams. Christian Geselle (SPD) beklagte gegenüber der Hessischen Niedersächsischen Allgemeinen den Umgang in einer »nicht sachlich vom Zaun gebrochenen und aufgeheizten Debatte«. »Alle Menschen haben das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben in Würde, Freiheit und Frieden«, so Geselle (SPD), der auch Documenta-Aufsichtsratsvorsitzender ist.