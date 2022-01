Grenze Polen–Belarus: Pushbacks stoppen!

In einer gemeinsamen Pressemitteilung von Die Linke Hessen und Medico International vom Montag zur Situation an der polnisch-belarussischen Grenze heißt es:

Saadet Sönmez, migrations- und integrationspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag: »Die seit Monaten anhaltende humanitäre Katastrophe an der polnisch-belarussischen Grenze ist ein erneuter, trauriger Anlass für unsere Fraktion, ein Landesaufnahmeprogramm zu fordern. (…) Die Konstellation auf Bundesebene hat sich verändert. Wir haben jetzt eine SPD-Innenministerin, die unseren Anträgen für ein Landesaufnahmeprogramm im Hessischen Landtag immer zugestimmt hat. Hessen sollte deswegen nun mit einem guten Beispiel vorangehen und ein Aufnahmeprogramm auflegen. Wir hoffen, dass die Bundesinnenministerin ihr Einvernehmen erteilt.«

Ramona Lenz, Sprecherin der Stiftung Medico International: »Seit Monaten geht die polnische Regierung mit brutalen Pushbacks gegen Flüchtlinge vor, die aus Belarus ins Land kommen. Die damit einhergehende Gewalt und die winterlichen Temperaturen, in denen sie schutzlos zurückgelassen werden, gefährden die Gesundheit und das Leben der betroffenen Menschen – nach wie vor. Das, was an der belarussisch-polnischen Grenze geschieht, ist nicht nur eine humanitäre Katastrophe, es stellt auch einen schwerwiegenden Rechtsbruch dar. Es muss daher nicht nur sofort für Hilfsorganisationen und Presse einen Zugang zu den Menschen im Grenzgebiet geben, die Situation muss umgehend beendet werden. Anstatt Solidarität mit Polen beim Schutz der Außengrenzen zu bekunden, muss sowohl auf Bundes- als auch auf Europaebene alles dafür getan werden, dass illegale Pushbacks sofort aufhören.«

VdK-Präsidentin Verena Bentele erklärte am Montag zur in einer Oxfam-Studie jüngst konkretisierten Ungleichverteilung von Vermögen:

Die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich weiter dramatisch. Einer Studie der Organisation Oxfam zufolge haben allein in Deutschland die zehn reichsten Menschen ihr Vermögen von 144 Milliarden Dollar auf 256 Milliarden steigern können. Dies sei ein Anstieg um etwa 78 Prozent. (…) Das Risiko, unter die Armutsgrenze zu rutschen (…), hat sich in Deutschland in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdoppelt. Sozialer Ausgleich findet in Deutschland kaum statt. Ein Grund für die wachsende soziale Kluft ist die extrem ungerechte Vermögensverteilung, die sich in der Pandemie weiter verschärft hat, wie die Studie von Oxfam zeigt. Vor allem Gering- und Normalverdiener sowie Arbeitslose sind von den Folgen der Pandemie finanziell schwer betroffen. Um den Sozialstaat zu stärken und zu finanzieren, müssen große Unternehmen, Digitalkonzerne und sehr reiche Menschen mehr bezahlen. Die Kosten der Coronapandemie müssen gleich verteilt werden. Menschen mit wenig Einkommen können keine Rücklagen für schlechte Zeiten bilden. Wir brauchen eine einmalige Vermögensabgabe zur Finanzierung der Mehrausgaben durch Corona. Dafür sollten nur Menschen und Betriebe mit großem Vermögen herangezogen werden. Nicht einmal ein Prozent der Bevölkerung wäre von der Vermögensabgabe betroffen. Doch der Effekt wäre enorm, wir sprechen von zusätzlichen Steuereinnahmen im Milliardenbereich.