Nordkreuz im Fadenkreuz

Jannis Große/imago images Faschistische Netzwerke zerschlagen: Kundgebung zum Jahrestag des NSU-Prozesses (Freiburg 11.7.2019)

Im Landtag von Schwerin hat sich am Montag ein zweiter parlamentarischer Untersuchungsausschuss (PUA) zu den Aktivitäten des rechtsterroristischen NSU konstituiert. In Mecklenburg-Vorpommern hatte der NSU 2004 den kurdischen Mitarbeiter eines Imbisses Mehmet Turgut ermordet sowie zwei Sparkassen überfallen. Doch der Untersuchungsauftrag des PUA geht weit über den NSU-Komplex hinaus und umfasst auch andere faschistische Strukturen, die in den letzten Jahren in dem Küstenland aktiv waren oder es womöglich noch sind. So soll ein weiterer Schwerpunkt das »Nordkreuz«-Netzwerk sein. Diese 2017 im Zuge von Ermittlungen gegen faschistische Bundeswehr-Angehörige aufgeflogene Gruppe hatte sich mit Feindeslisten, Depots mit gestohlener Munition aus Armee- und Polizeibeständen sowie Waffentraining auf einen »Tag X« – den Zusammenbruch der staatlichen Ordnung — vorbereitet. Leiter der über Messengerdienste verbundenen Gruppe, der Dutzende Reservisten der Bundeswehr sowie Polizisten angehörten, war Marko G., ein langjähriger Angehöriger des Spezialeinsatzkommandos (SEK) beim Landeskriminalamt. Das AfD-Mitglied G. hatte 2019 wegen illegalen Hortens von Waffen und Munition eine milde Bewährungsstrafe von 21 Monaten erhalten, »Nordkreuz« blieb weiter bestehen. Auch die Strukturen der 2020 vom Bundesinnenministerium verbotenen rechtsterroristischen Gruppierung »Combat 18« sowie der im Juni 2021 verbotenen Kampfsportgruppe »Baltik Korps« finden sich auf der umfangreichen Themenliste des PUA.

Ein erster NSU-Untersuchungsausschuss hatte im Juni 2021 mit der Vorlage eines 800seitigen Zwischenberichts seine Arbeit beendet. Dazu, dass – wie es im Antrag zum neuen PUA heißt – »trotz umfangreicher Beweiserhebung (…) diverse Untersuchungsgegenstände unberücksichtigt und zahlreiche Fragen unbeantwortet« geblieben sind, hatte das damals CDU-geführte Innenministerium beigetragen. So hatte der Landesverfassungsschutz eigenmächtig entschieden, welche Dokumente »wichtig« und »nicht wichtig« seien und letztere dem Ausschuss vorenthalten. Mögliche Zeugen waren vom Innenministerium nicht benannt worden, und angeforderte Akten kamen zu spät oder wurden bis zur Unleserlichkeit geschwärzt.

So wurde von den jetzigen Regierungsparteien SPD und Die Linke die Bildung eines zweiten Untersuchungsausschusses im Koalitionsvertrag vereinbart. Innenminister Christian Pegel (SPD) sicherte dem Parlament bei der Abstimmung über den neuen PUA am 16. Dezember 2021 Kooperationsbereitschaft zu und räumte ein, dass dies in der letzten Legislaturperiode »nicht optimal« gelaufen sei. Die CDU-Fraktion, die sich ebenso wie die AfD bei der Abstimmung der Stimme enthalten hatte, beklagte einen »Generalverdacht gegen die Sicherheitsbehörden« durch den Untersuchungsauftrag. So soll der PUA prüfen, ob Landesbehörden die Bildung rechtsterroristischer Strukturen wissentlich oder versehentlich gefördert oder stabilisiert haben.

Tatsächlich dürfte die Sorge der CDU darin bestehen, dass der frühere Innenminister Lorenz Caffier (CDU) vor dem Ausschuss Rede und Antwort stehen muss. Caffier war im November 2020 von seinem Amt zurückgetreten, nachdem bekanntgeworden war, dass er sich privat vom Schießplatzbetreiber Frank T. eine Schusswaffe besorgt hatte. Auf dem Güstrower Übungsplatz von T., der dem »Nordkreuz«-Netzwerk zugerechnet wird, hatte unter anderem das SEK trainiert. Im Dezember 2021 hatte das Amtsgericht Güstrow gegen Caffier einen mittlerweile rechtskräftigen Strafbefehl in Höhe von 45 Tagessätzen à 300 Euro wegen Vorteilsnahme erlassen und die Waffe einziehen lassen. »Wenn sich ein Innenminister von einem ehemaligen ›Nordkreuz‹-Mitglied mit einer Waffe beschenken lässt, ist dies entweder Ausdruck von gravierender Ahnungslosigkeit oder sogar von folgenschwerer Ignoranz gegenüber rechten Netzwerken«, erklärte der innenpolitische Sprecher der Fraktion Die Linke und Obmann im neuen PUA, Michael Noetzel, am Montag. Noetzel möchte im Ausschuss der Frage nachgehen, ob sich Caffier mit dem Waffendeal erpressbar gemacht und das Innenministerium die Aufklärung der Vorgänge um »Nordkreuz« zu seinem Schutz bewusst ausgebremst habe.