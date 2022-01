Nachschlag: Zuviel gewollt

ZDF / UGOLPHOTO. Gilles (Nahuel Pérez Biscayart) nach seiner Flucht aus dem KZ

Regisseur Vadim Perelman ging diesen belarussisch-deutsch-russischen Film, basierend auf der Erzählung »Erfindung einer Sprache« von Wolfgang Kohlhaase, angeblich in dem Glauben an, es handle sich bei der Vorlage um eine wahre Geschichte. Doch sie ist fiktiv. Überhaupt hätte ein wenig mehr Hintergrundrecherche dem Werk gut getan; zum Beispiel, dass die Anrede »Herr« für SS-Henkersknechte usus war oder Details verschiedener Vernichtungslager, die – hier in einem KZ gebündelt werden – der Glaubwürdigkeit nicht förderlich sind. Letztlich will Perelmann zuviel: Drama, Tragödie oder Komödie mit Altherrenwitz. So fransen Dramaturgie und Spannungsbogen im Verlauf immer mehr aus. Figuren werden gezeichnet, nicht zu Ende gedacht, und man fragt sich, warum die Charakterstudien so halbherzig angegangen wurden. Sehenswert sind der Hauptdarsteller Nahuel Pérez Biscayart und Lars Eidinger, auch wenn der bei den psychopathischen Ausfälle des SS-Mannes Koch manchmal etwas zu dick aufträgt. (mme)