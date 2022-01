imago/ZUMA Press

Genosse und Freund

Zu jW vom 11.1.: »Typ neuen Typs«

Der frühere DKP-Vorsitzende Herbert Mies war eine beeindruckende Persönlichkeit. Wer ihm begegnete, war in seinen Bann gezogen. Als Politiker ist er ein Kämpfer mit Vorbildcharakter gewesen, als Mensch ein guter Freund. Ich habe ihn auf mehreren Veranstaltungen erlebt, zuletzt anlässlich des 60. Jahrestages des KPD-Verbots im August 2016 in Karlsruhe. Wenn er aufstand und sprach – damals saß er schon im Rollstuhl, und es bereitete ihm etwas Mühe –, konnte er seine Zuhörer begeistern. Auch im persönlichen Gespräch in seinem Haus in Mannheim ist er mir als ein sympathischer Genosse und Freund in Erinnerung geblieben, den vor allem seine Bescheidenheit, aber auch die Unerschütterlichkeit seiner Überzeugungen auszeichnete. Für mich bleibt er unvergessen.

Ralph Dobrawa, Gotha

Buchstabe vergessen

Zu jW vom 10.1.: »Kraftvoll gegen den Krieg«

Die Weglassung des dritten »L« bei »LL-Demo«, das für Lenin steht, wie traditionell internationalistisch bei den Demonstrationen in der DDR gepflegt, entspricht nicht dem Geiste von Karl und Rosa. Lenin, der Rosa Luxemburg trotz Meinungsverschiedenheiten und Fehleinschätzungen der Revolutionärin als »Adler der Revolution« gepriesen hat, aus dem Anliegen des alljährlichen Gedenkens zu streichen, bezeichne ich als borniert und revisionistisch. (…)

E. Rasmus, Berlin

Klarer Gegensatz

Zu jW vom 14.1.: »So illegal wie masturbieren«

Dass Kunst und Literatur von der bourgeoisen Klasse vereinnahmt und missbraucht werden, ist bekannt, doch statt Lessings »Nathan der Weise« (…) zu verunglimpfen, sollte der Autor lieber an sich selbst Hand anlegen. Was den »Nathan« betrifft, erinnere ich mich an eine Aufführung mit dem großartig vollendet agierenden Wolfgang Heinz am Deutschen Theater. Gerade in der heutigen Zeit, wo das Spätbürgertum in dekadenter Weise geistige Rückkehr zu halbfeudalen wie spalterischen Auffassungen als Spiegelbild seines aggressiv korrupten Siechtums demonstriert, steht die Ringparabel mit ihren moralisch hochstehenden Ansprüchen menschlicher Vernunft in einem klaren Kontrast zur kulturlosen imperialistischen Gegenwart. (…)

Heinz-Joachim Reiß, Berlin

Mobiles Landleben

Zu jW vom 13.1.: »Nachschlag: Durstiger ­Elektroschrott«

E-Autos als »Elektroschrott« zu bezeichnen, zeugt von erheblicher Realitätsferne. In der Großstadt und für den Fernverkehr sind Autos verzichtbar. Ihr Gebrauchswert im ländlichen Raum ist aber riesig, er besteht in einem Gewinn an Freizeit. So eng kann man Busse gar nicht takten, dass dieser Zeitgewinn unerheblich wäre – und wenn doch, nur mit Leerfahrten, und dann ist für die Umwelt nichts gewonnen. Auch in der DDR, wo der öffentliche Personennahverkehr deutlich enger getaktet war, hatten Autos daher einen hohen Marktwert. Autos aus ideologischen Gründen abzulehnen, bedeutet eine Geringschätzung des Werts der Lebenszeit von Landbewohnern. Das kann man tun, wenn man sie in die Arme der AfD treiben will. Sinnvoller wäre, sich dafür einzusetzen, dass bezahlbare E-Autos gebaut werden, das müssen ja keine Teslas sein.

Hagen Radtke, Rostock

Woher der Strom?

Zu jW vom 7.1.: »›Die Atomenergie ist schnell ersetzbar‹«

Eine klare Antwort zur Bedarfsdeckung bleibt aus: Atom braucht man nicht, Gas nicht mehr als jetzt, Kohle wird nicht erwähnt. Die Aufgabe wird also den »alternativen« Energien zugewiesen, welche denn auch die für die nächsten Jahrzehnte veranschlagte Verdopplung des Energiebedarfs zu bewältigen hätten. Wie das für Deutschland vollumfänglich, mit jederzeit sicheren Netzen und dabei auch noch für die kleinen Leute bezahlbar möglich sein soll, ohne auch noch das letzte Naturschutzgebiet mit Windkraft- und Solaranlagen zu verspargeln und zu verdeckeln, dem letzten Fluss mit Wasserkraftanlagen seine natürliche Dynamik zu nehmen, das letzte Feld mit Energiepflanzen statt Nahrung zu bestellen und dem letzten, sowieso schon desolaten Forst das Holz samt Totholz zu entziehen, bleibt der Phantasie des Lesers überlassen. Hier geht es ganz offensichtlich nicht um den Schutz der Natur, sondern um ihre Inwertsetzung mittels pseudoalternativer Energieindustrien. (…)

Michael Wallaschek, Halle (Saale)

Nicht dasselbe

Zu jW vom 13.1.: »Verschiebung der Front«

Es ist wohl kaum anzunehmen, dass sich die USA wegen der Ukraine die Finger schmutzig machen werden und sich in eine militärische Auseinandersetzung mit Russland einlassen würden; die Ukraine ist ein Land, das an seiner Korruption erstickt, eben ein Territorium, das dem Westen zwar nur kostenmäßiges Ungemach bereitet, aber für die Westallianz eben ein vortrefflicher Stachel im Fleisch gegen die ach so bösen Russen ist. Folglich wird dieser kranke Patient mit allen Mitteln an der Brust genährt. Bei allen strategischen Vorteilen für den Westen wäre die Aufnahme der Ukraine als NATO-Staat ein hochgefährlicher Zugewinn, denn damit würde die NATO eine rote Linie überschreiten. Das weiß sie! Also hält sich der Westen gegenüber der Ukraine und ihrem Wunsch, Bündnispartner zu werden, klugerweise zurück. Auch die USA wissen, wo strategische Interessenssphären beginnen und enden. Erinnern wir uns, wie vor einiger Zeit Putin angesichts russischer Truppen an der russischen Grenze zur Ukraine auf einer Pressekonferenz klar die Frage gestellt hat, wie wohl im Umkehrschluss die US-Amerikaner reagieren würden, stünden russische Truppen an der US-Grenze – was ohnehin ganz abwegig wäre. Aber immerhin! Bei der Kuba-Krise 1962 haben wir bereits gesehen, wie Washington gedroht hat – mit einem militärischen Gegenschlag. Ja, wenn zwei das gleiche tun, ist es eben nicht dasselbe.

Rudi Eifert, Langenhagen