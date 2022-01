Stumpfes Schwert

Leonardo Fernandez Viloria/REUTERS Straßenverkauf von Gemüse in Barinas (Venezuela, 7.1.2022)

Während Washington und Brüssel mit Sanktionen einen Regime-Change in Venezuela erzwingen wollten, hat das Land die schwere Wirtschaftskrise und die Hyperinflation der vergangenen Jahre offenbar überwinden können. »Trotz der vom US-Imperialismus angeführten Finanzblockade haben wir es nach mehr als fünf Jahren geschafft, den Weg des Wirtschaftswachstums wiederzufinden«, erklärte Präsident Nicolás Maduro am Sonnabend. Für 2021 rechne seine Regierung mit einem Wachstum von vier Prozent.

Obwohl Vertreter des Internationalen Währungsfonds die positiven Erwartungen in Frage stellten, stützt Maduro seinen Optimismus auf deutlich verbesserte Kennzahlen. Er verwies darauf, dass die Inflation im Dezember 2021 auf den niedrigsten Stand seit 2015 gesunken, die Einfuhren zugleich um 33 Prozent und der private Verbrauch um 4,9 Prozent gestiegen waren. Auch der Außenhandel und die Landwirtschaft hätten sich positiv entwickelt. Das Ernährungsprogramm der »Lokalen Komitees für Versorgung und Produktion«, das rund sieben Millionen Familien mit Nahrungsmitteln versorgt, um die Folgen der Sanktionen für die Bevölkerung zu mildern, habe vor drei Jahren noch 60 Prozent seiner Produkte importieren müssen, während derzeit 96 Prozent im Land hergestellt würden. Die Ölproduktion schließlich peilt seit einem Tiefststand von rund 300.000 Barrel im Juni 2020 inzwischen wieder die Förderung von einer Million Barrel pro Tag an. Dank Kooperationen und Handelsverträgen mit Russland, dem Iran und China gelang es den USA nicht, Venezuela am Export seines Erdöls zu hindern. Die Regierung sitzt dank der wirtschaftlichen Erholung fester im Sattel als je zuvor, und die Mehrheit der Bevölkerung profitiert davon. Im vergangenen Jahr flossen 76 Prozent des Staatshaushaltes in Sozialprogramme. Inmitten der Pandemie wurden das Gesundheitswesen und das staatliche Wohnungsbauprogramm ausgebaut, und die Armutsindikatoren verbesserten sich von 18,4 auf 17,7 Prozent. Bis 2025 hoffe seine Regierung, die extreme Armut von derzeit noch 4,1 auf null Prozent senken zu können, erklärte Maduro.

Die USA und ihre Verbündeten einschließlich der EU sind mit ihrer Politik der Sanktionen kläglich gescheitert. Wie das Beispiel Kubas, dessen Revolution seit mehr als 60 Jahren – trotz ständig verschärfter US-Blockade – überlebt, beweist auch Venezuela, dass Sanktionen viele Menschen zwar in Notsituationen bringen können, außenpolitisch aber ein stumpfes Schwert sind, wenn die Mehrheit der Bevölkerung dem Druck der imperialistischen Mächte trotzdem widersteht. Sollte Venezuela in diesem Jahr die wirtschaftliche Trendwende tatsächlich gelingen, wäre das auch für andere Länder der Region ein positives Signal. Ob Washington und Brüssel künftig auf Sanktionen verzichten, die außer Leid und Tod für Millionen Menschen in verschiedenen Ländern nichts gebracht haben, muss allerdings bezweifelt werden.