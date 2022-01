CDU: Merz-Wahl für 22. Januar geplant

Berlin. Die CDU will ihren nach einer Mitgliederbefragung designierten Vorsitzenden Friedrich Merz bei einem eintägigen Onlineparteitag am 22. Januar wählen. Das teilte die Partei am Freitag mit. Beim Onlineparteitag sollen die 1.001 Delegierten den früheren Chef der Unionsfraktion im Bundestag per elektronischem Votum zum Nachfolger von Armin Laschet bestimmen. Nach der Wahl des neuen Vorsitzenden will die CDU am 22. Januar die komplette Führungsspitze neu wählen. Nach dem Parteitag muss die Onlinewahl der Delegierten noch per Briefwahl bestätigt werden. Deren Ergebnis soll am 31. Januar verkündet werden. (dpa/jW)