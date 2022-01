Gegen EU-Taxonomie

imago images/Mike Schmidt

Am Freitag demonstrierten Gruppen von Fridays for Future bundesweit gegen die Pläne für die sogenannte EU-Taxonomie und um Druck auf die Ampelregierung auszuüben. Die EU sieht vor, fossiles Erdgas und Atomkraft teilweise als nachhaltig einzustufen und finanziell zu unterstützen. Eine solche Entscheidung widerspräche »wissenschaftlichen Erkenntnissen« und wäre »nicht nur absolut absurd, sondern brandgefährlich«, sagte Darya Sotoodeh, Sprecherin von Fridays for Future, laut der Nachrichtenagentur ANF. (jW)