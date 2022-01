Frauen im Widerstand

Kai Pfaffenbach/REUTERS Ökofeminismus wird aktuell besonders hart verfolgt: Aktivistin im Dannenröder Forst (27.11.2020)

Zum wiederholten Male haben sich am vergangenen Freitag rund 100 Aktivistinnen und Aktivisten vor der Justizvollzugsanstalt in Preungesheim in Frankfurt am Main versammelt, um ihre Solidarität mit »Ella« zu zeigen. Die junge Aktivistin, die gegen den Ausbau der Autobahn 49 protestiert und in einem Baumhaus im hessischen Dannenröder Forst gelebt hatte, war im vergangenen Jahr vom Alsfelder Amtsrichter Bernd Süß zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Seit mehr als einem Jahr sitzt sie in Untersuchungshaft. Der Vorwurf: »Ella«, die ihre wahre Identität nicht preisgeben will, soll während der Räumung des Protestcamps im Dannenröder Wald im Herbst 2020 einen Polizisten schwer verletzt haben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

»Free Ella«-Rufe waren vor einer Woche vor der Haftanstalt zu hören, »Klima schützen ist kein Verbrechen« stand auf Plakaten. Von der Staatsanwaltschaft und bürgerlichen Medien war »Ella« bereits vor dem Urteil in erster Instanz als Gewalttäterin vorverurteilt worden, zugleich aber versammelte sich hinter ihr eine große Menge an Unterstützenden. Das Berufungsverfahren am Landgericht Gießen beginnt am kommenden Montag, dem 17. Januar, sieben weitere Termine sollen bis Anfang März folgen.

Ökofeminismus werde aktuell besonders hart verfolgt, erklärte Anja Kraus am Mittwoch gegenüber junge Welt. Kraus gehört der Bürgerinitiative »Keine A 49« sowie dem »Aktionsorchester Lebenslaute« an und betreut »Ella« im Knast. Aktivistinnen im Klimaschutz erführen durch die Justiz teilweise härtere Repression als andere, auch weil Frauen aufgrund gesellschaftlicher Rollenklischees aktiver Widerstand und Kampfgeist weniger zugestanden werde als Männern. Junge Frauen hätten bei der Räumung im Dannenröder Forst schwere Wirbelsäulenverletzungen davongetragen. Einer älteren Ökofeministin sei bei einer Trassenblockade dort von einem Polizisten eine Kerze brutal aus der Hand getreten worden.

Junge Aktivistinnen verfügten über ein anderes Verständnis von Feminismus als ältere, so Kraus weiter. Während letztere beispielsweise die Diskriminierung von Frauen gezielt benannten, um über gesellschaftliche Unterdrückung aufzuklären und ihre Selbstbestimmung als Frau zu behaupten, begriffen sich junge Waldbesetzerinnen oftmals als »divers« und lehnten es daher ab, sich über Geschlechtszugehörigkeit zu definieren. Trotzdem sei das Ziel aller Generationen im Klimaaktivismus ein gemeinsames: das Patriarchat und den Kapitalismus abzuschaffen – nur eben mittels unterschiedlicher Herangehensweisen und Strategien.

Frauen werden gesamtgesellschaftlich gesehen weniger ernstgenommen. Was polizeiliche Repression und hartes Vorgehen der Justiz betrifft, gilt das offenbar nicht. Das bekommen auch im antimilitaristischen Widerstand Kämpfende zu spüren. So zum Beispiel Cora Mohr, die immer wieder vor der Justizvollzugsanstalt in Preungesheim demonstriert, um die dort eingesperrte Klimaschutzaktivistin »Ella« zu unterstützen. Im Protest gegen Rüstungsexporte hatte sich Mohr im Februar 2020 an einer Besetzung des Bundesamtes für Ausfuhrgenehmigungen und Wirtschaft (BAFA) im hessischen Eschborn beteiligt. Gegen 40 der an der Besetzung Beteiligten wurden mittlerweile Verfahren eingeleitet, das von Mohr ist für den 27. Januar am Amtsgericht in Höchst angesetzt. Angesichts des brutalen Vorgehens der Polizei hatte sie damals das Gespräch mit der Polizei gesucht, um so einen friedlichen Rückzug zu gewährleisten. Nun wird sie bezichtigt, Rädelsführerin zu sein.

Dabei diene die Bewilligung von Rüstungsexporten und -technologien faktisch auch der Aufrechterhaltung patriarchaler Gewalt, kritisierte sie diese Woche gegenüber jW. Militarismus, Kapitalismus und Sexismus seien Grundpfeiler patriarchaler Verhältnisse. Vergewaltigung werde als Kriegswaffe eingesetzt, Femizide, sexualisierte Gewalt und Demütigungen gingen damit einher, so Mohr.