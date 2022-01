Athen: Freiberufliche Ärzte rekrutiert

Athen. Die griechische Regierung hat angesichts der Omikron-Welle erneut freiberufliche Ärzte zum Dienst in öffentlichen Kliniken verpflichtet. 90 Mediziner sollen ab sofort in staatlichen Krankenhäusern ihre Kollegen entlasten, wie die Nachrichtenagentur ANA am Donnerstag berichtete. Es handle sich hauptsächlich um Anästhesisten und Lungenfachärzte. Athen hatte bereits im November in Thessaloniki und Umgebung Dutzende Ärzte eingezogen. Die gesetzliche Grundlage dazu war 2020 geschaffen worden. Sie ermöglicht es auch, Privatkliniken zur Versorgung von Kranken zu verpflichten. (dpa/jW)