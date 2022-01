Hamburg: Verbot von Impfgegnerdemo

Hamburg. Die Polizei Hamburg hat eine für Sonnabend geplante Demonstration von Gegnern der Schutzimpfung und der Coronamaßnahmen untersagt. Die Entscheidung sei angesichts der drastischen Steigerung der Coronazahlen aus Infektionsschutzgründen gefallen, sagte Polizeisprecher Holger Vehren am Donnerstag der Deutschen Presseagentur. Da es sich bei einem großen Teil der zu erwartenden 11.000 bis 15.000 Teilnehmer um Impfgegner handele, sei nicht zu erwarten, dass Infektionsschutzmaßnahmen eingehalten würden. Die samstäglichen Demos in der Innenstadt haben seit Dezember deutlichen Zulauf. Am vergangenen Sonnabend gingen knapp 14.000 Menschen auf die Straße. (dpa/jW)