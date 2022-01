Hoffen auf den Ampeleffekt

imago images/Gottfried Czepluch Shopping trotz Omikron: Volle Einkaufsstraße in der Essener Innenstadt

Ein Spitzenverband des deutschen Kapitals blickt verhalten ins neue Wirtschaftsjahr. Für 2022 erwartet der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) ein Wachstum von 3,5 Prozent. Der deutschen Wirtschaft drohe trotz voller Auftragsbücher »ein weiteres Stop-and-go-Jahr«, erklärte BDI-Präsident Siegfried Russwurm am Donnerstag mit Blick auf Lieferengpässe bei Mikrochips, Bauteilen und Rohstoffen.

Optimistischer fällt der Jahresausblick des Instituts für Makroökonomie und Konjukturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung aus, das von einem Wachstum von 4,5 Prozent ausgeht. Zwar werde die Coronapandemie die wirtschaftliche Entwicklung im Winterhalbjahr bremsen, doch werde sich die Wirtschaft ab dem zweiten Quartal erholen und von Nachholeffekten profitieren, erklärte der Wissenschaftliche Direktor des IMK, Sebastian Dullien, am Donnerstag. Als Grund für die aus seiner Sicht deutlich verbesserten wirtschaftlichen Aussichten im Jahr 2022 nennt das IMK Vorhaben der Ampelkoalition wie eine Ausweitung der öffentlichen Investitionen, die Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro und eine bessere Förderung der Qualifizierung in der wirtschaftlichen Transformation. Zugleich kritisiert das Institut, das von einem öffentlichen Investitionsbedarf von 600 bis 800 Milliarden Euro in den kommenden zehn Jahren unter anderem für die Modernisierung der Infrastruktur, die Dekarbonisierung von Wirtschaft und Gesellschaft ausgeht, das zu enge fiskalische Korsett der Ampel. Die – vor allem auf die FDP zurückgehende – Entscheidung, »weder die Schuldenbremse zu reformieren, noch Steuern zu erhöhen, zwingt die Ampelkoalitionäre somit zur kreativen Suche nach einer Vielzahl kleinteiliger Lösungen zur Finanzierung von Zukunftsinvestitionen«, beklagen die Ökonomen. Als »schwerwiegenden arbeitsmarktpolitischen Fehler« sieht das IMK zudem die geplante Anhebung der Verdienstgrenze für Minijobs auf 520 Euro an. So werde atypischen Beschäftigungsformen im Niedriglohnsektor mit mangelnder sozialer Absicherung »neues Leben eingehaucht«.