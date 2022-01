Libanon am Abgrund

Marwan Naamani/dpa Streiks und Straßenblockaden: Die Menschen in Beirut haben genug von den Krisen (13.1.2022)

Am vergangenen Wochenende hat sich die schwere Krise, in der sich der Libanon befindet, erneut in ihrem ganzen Ausmaß gezeigt: Im Land kam es zu einem kompletten Stromausfall, weil das Netz zusammengebrochen sei, teilte der staatliche Stromversorger EDL mit. Der Energiekonzern machte dafür Demonstrierende verantwortlich. Die hätten demnach eine wichtige Verteilerstation im Norden der Hauptstadt Beirut gestürmt und die Technik beschädigt. Damit wollten sie offenbar ihren Unmut über die Stromknappheit im Land zum Ausdruck bringen. Der Betrieb kritischer Infrastruktur, darunter Krankenhäuser, ist stark gefährdet, weil Strom nur noch wenige Stunden am Tag verfügbar ist.

Bereits im Oktober vergangenen Jahres mussten die Einwohner des Zedernstaats ohne Strom ausharren. Die beiden größten Kraftwerke stellten damals den Betrieb vorübergehend ein, weil dem Land inmitten der schwersten Finanz- und Wirtschaftskrise seiner Geschichte der Treibstoff ausgegangen war. Wiederaufgenommen werden konnte die Stromversorgung nur, weil die libanesische Armee 6.000 Liter Treibstoff zur Verfügung stellte. Zudem halfen Öllieferungen aus dem Irak sowie – an den US-Sanktionen vorbei – aus dem Iran dem Land zumindest für einige Zeit über die Runden.

Doch die Lage bleibt fatal: Gleich zu Beginn des Jahres sank die libanesische Währung auf einen historischen Tiefstand. Auf dem Schwarzmarkt müssen inzwischen 30.000 libanesische Pfund pro US-Dollar bezahlt werden – das Zwanzigfache des offiziellen Wechselkurses von 1.500 Pfund pro Dollar. Die libanesische Währung hat in den vergangenen zwei Jahren mehr als 95 Prozent ihres Wertes verloren, der monatliche Mindestlohn ist vergleichsweise auf 22,50 US-Dollar gesunken, die Inflationsrate lag schon im Oktober bei 174 Prozent – Tendenz steigend. Inzwischen gelten nach Angaben der Vereinten Nationen vier von fünf Libanesen als arm, die Erwerbslosenrate steigt stetig, und die Subventionen für Weizen, Treibstoff und Medikamente wurden schrittweise aufgehoben. Laut UNICEF hat sich die Kinderarbeit im vergangenen Jahr verdoppelt. Ende Dezember sagte Staatspräsident Michel Aoun, der Libanon brauche sechs bis sieben Jahre, um sich von der derzeitigen Krise erholen zu können. Am Mittwoch und Donnerstag kam es zu landesweiten Streiks und Straßenblockaden, zu deren Auflösung Polizei und Armee im Einsatz waren.

Grund für die Misere sind jahrzehntelange Korruption und Vetternwirtschaft. Die politische Führung verließ sich zudem fast ausschließlich auf Überweisungen aus der Diaspora, den Tourismussektor und das Bankenwesen. Als die Überweisungen abgenommen haben, haben die Banken Auszahlungslimits für Dollarkonten gesetzt, was wiederum Panik unter Anlegern hervorrief, die ihre Gelder aus den Banken abzogen und damit die Abwärtsspirale weiter beschleunigten.

Dabei hat die Explosion von 2.750 Tonnen unsachgemäß gelagertem Ammoniumnitrat am 4. August 2020 im Hafen von Beirut mit mehr als 200 Toten und einem Sachschaden von 15 Milliarden US-Dollar die Situation noch einmal erheblich verschlimmert. Aber auch die drastischen Sanktionen gegen das Nachbarland Syrien, zuvor wichtigster Handelspartner des Libanon, haben einen enormen Anteil an der Krise. Die gegenseitige Blockade der großen politischen Lager des Landes hat zudem Reformen und damit die Auszahlung von internationalen Wirtschaftshilfen verhindert. Die Gespräche mit dem IWF, der dem Land allerdings ein neoliberales Kürzungsprogramm auferlegen will, sind ins Stocken geraten, sollen aber in den nächsten Wochen fortgesetzt werden.

Während seines Libanon-Besuchs Ende Dezember hat UN-Generalsekretär António Guterres Beirut Unterstützung zugesagt. Zugleich forderte er »Wirtschafts- und Strukturreformen« sowie einen »Gesellschaftsvertrag«. Die für den 15. Mai angesetzten Parlamentswahlen müssten pünktlich abgehalten werden. Guterres merkte auch an, dass bislang nur elf Prozent des humanitären Reaktionsplans der Vereinten Nationen für den Zedernstaat finanziert seien.