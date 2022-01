RKI: Mehrheit auf Intensivstationen ungeimpft

Berlin. Ungeimpfte machen in der BRD die Mehrheit aller Covid-19-Intensivpatienten aus, wie das Robert-Koch-Institut am Donnerstag mitteilte. In den vier Wochen vom 14. Dezember bis zum 12. Januar waren demnach von 8.912 Coronaintensivpatienten, deren Impfstatus bekannt war, 5.521 ungeimpft. 2.535 dieser Patienten hatten einen vollständigen Impfschutz, weitere 856 einen unvollständigen (genesen, aber ungeimpft oder nur teilimmunisiert). Von etwa jedem zehnten Patienten war der Impfstatus nicht bekannt. (AFP/jW)