Soziale Medien – sozialer Umgang?

Jens Kalaene/dpa-Zentralbild Tik Tok, die chinesische Plattform für Kurzvideos, nutzen Jugendliche von allen sozialen Medien am meisten

Soziale Netzwerke sind aus dem Leben junger Menschen nicht mehr wegzudenken. Ein Großteil verbringt täglich mehrere Stunden mit ihnen – nicht immer mit positiven Folgen, wie Studien zeigen: Viele erleben »Cybermobbing« oder leiden unter Schlafstörungen. Eine intensive Nutzung des Smartphones kann aber auch zu erheblichen Bildungsrückständen führen.

Die Unternehmen Express VPN und Pollfish wollten wissen, wie viel Zeit junge Menschen in Deutschland am Tag in sozialen Netzwerken verbringen. Dafür haben sie insgesamt 1.500 junge Menschen zwischen 16 und 24 Jahren befragt, wie das Internetmagazin Horizont am 3. Januar berichtete. Um einen internationalen Vergleich ziehen zu können, nahmen auch 1.500 Menschen der gleichen Altersgruppe aus Frankreich und den USA an der Umfrage teil.

Das Ergebnis: Mehrere Stunden am Tag verbringen junge Menschen in sozialen Netzwerken. Die beliebteste Plattform ist Instagram; über 90 Prozent der Befragten gaben an, dort einen Account zu haben. Tik Tok und Snapchat folgen mit jeweils 80 Prozent; Youtube nutzen 79 Prozent. Deutlich abgeschlagen sind Facebook und Twitter: Nur 47 und 28 Prozent der Befragten sind dort aktiv.

Die chinesische Plattform für Kurzvideos, Tik Tok, wird dabei am längsten genutzt: 59 Prozent der Befragten gaben an, hier mehr als eine Stunde am Tag aktiv zu sein. Ein Zehntel verbringt hier sogar fünf oder mehr Stunden. 40 Prozent gaben an, länger als eine Stunde am Tag auf Instagram zu sein. Facebook und Twitter stellen auch bei der Nutzungsdauer die Schlusslichter dar: Im Schnitt verbringen die jungen Leute weniger als 15 Minuten auf diesen Plattformen.

Für Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren kann die Zeit in sozialen Netzwerken mit negativen Erlebnissen verbunden sein, wie die Sinus-Jugendstudie 2021 im Auftrag der Krankenkasse Barmer herausfand. Mehr als die Hälfte der rund 2.000 Befragten gab an, dort Cybermobbing erlebt zu haben.

Die Zahl der Jugendlichen, die beleidigt, über die Gerüchte verbreitet, die belästigt oder von denen peinliche Bilder und Videos verbreitet wurden, hat sich demnach in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Rund 14 Prozent der Befragten gaben an, selbst betroffen gewesen zu sein. 43 Prozent meinten, ein solches Geschehen beobachtet zu haben. Die Forscher gehen aber davon aus, dass die Dunkelziffer deutlich höher sein könnte, denn 17 Prozent der Befragten haben dazu keine Angaben gemacht.

Besonders oft wird dabei über die Dienste des Meta-Konzerns gemobbt: Im Messenger Whats-App haben das mit 59 Prozent der Befragten die meisten Jugendlichen erlebt; das soziale Netzwerk Instagram folgte mit 41 Prozent, und auf Facebook erlebten rund 25 Prozent Mobbing. Solche Erlebnisse kamen bei 26 Prozent auf Tik Tok vor, und 21 Prozent mussten auf Snapchat solche Erfahrungen machen.

Die Barmer wirbt dafür, dass Opfern von Cybermobbing leicht zugängliche Hilfe zuteil wird. »Denn allein sind Mobbingattacken nur schwer zu bestehen«, sagte Winfried Plötze, Geschäftsführer der Barmer-Landesvertretung in Baden-Württemberg, gegenüber T-Online (3. Januar). Zwei von drei Betroffenen suchten laut Studie Hilfe bei den Eltern; für 44 Prozent gehörten auch Freunde zu den ersten Ansprechpartnern. Aber auch Lehrer, Selbsthilfegruppen und sogar die Polizei hätten helfen können.

Es zeigt sich aber nicht nur, dass diese Plattformen negative Auswirkungen auf das Erleben von jungen Menschen haben können. Klaus Zierer, Ordinarius für Schulpädagogik der Universität Augsburg, erklärte kürzlich: Ein unreflektierter Medienkonsum im außerschulischen Bereich führe zu drastischen Lernrückständen. Diese könnten bis zu ein Jahr betragen, sagte er nach Auswertung zahlreicher internationaler Fachstudien. Medienerziehung sei deshalb »eine der zentralen Erziehungsaufgaben unserer Zeit«, sagte er gegenüber Zeit online am Dienstag. Auch dafür müssten die Schulen einen umfassenden Beitrag leisten.