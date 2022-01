Tanz im Kristallspiegel

Carlos Quezada Die Rubine sind von überschäumendem Temperament und verkörpern das italienische Fluidum

Es beginnt ganz zart. »Jewels« von George Balanchine ist ein Klassiker des abstrakten Balletts. Die Juwelen aus dem Titel sind Programm: Es geht um Smaragde, Rubine und Diamanten, deren Flair zu drei Tanzstücken choreographiert ist. Am Anfang gibt die impressionistische Musik von Gabriel Fauré die Richtung vor. Paul Connelly dirigiert die Staatskapelle Berlin mit viel Gefühl, die ersten schwelgerischen Takte gehören nur dem Orchester. Bei der Wiederholung des melodiösen Motivs öffnet sich der Vorhang in der Staatsoper Unter den Linden: Zehn Tänzerinnen und das von ihnen im Halbkreis umrundete Bühnenpaar, Aya Okumura und Alexander Bird, werden sichtbar. Blaugrün wie »Emeralds«, also smaragdgrün, ist der Grundton der Ausstattung. Die Damen tragen glitzernde Diademe, die Herren Phantasieuniformen. Ihr Tanz – als Solo, Paar, Trio oder mit der Gruppe – ist schwebend, leichtfüßig, lyrisch. Allen voran bezaubert Aya Okumura, die hoffentlich kommende Primaballerina Berlins, mit ihrem anmutig-präzisen Stil. Ihr Partner Alexander Bird feierte am Dienstag sein Debüt – und überzeugte im Paartanz mit Okumura.

1967 in New York uraufgeführt, erzählt das Ballett nicht nur von Klunkern, sondern auch von drei Ländern, in denen sich das klassische Ballett vorrangig entwickelte. Die Smaragde spiegeln dabei die französische Schule: mit kleinen, sanften Sprüngen und weicher, exzellenter Armarbeit. Der Kontrast zum ersten Teil ist wichtig: keck, frivol, heiß. Die »Rubies«, Rubine, sind – zur Musik von Igor Strawinsky – von überschäumendem Temperament. Sie verkörpern das italienische Fluidum: Revue in Spitzenschuhen trifft auf schelmisch-witzige Raffinessen. Evelina Godunova macht das hervorragend, springt mit Nonchalance und pirouettiert sich in Ekstase. Dinu Tamazlacaru als ihr Veteran, also Partner, begeistert ebenfalls: Dieser Part ist seit Jahren eine Paraderolle von ihm. Frisch und fröhlich bis zum Übermut tanzt auch Sarah Brodbeck, die ein weiteres Debüt des Abends gibt. Sie bewältigt ihre Solorolle mit so viel Lust und Laune, dass die Blumen, die ihr später beim Applaus überreicht werden, bestens verdient erscheinen.

Den Höhepunkt aber bilden die »Diamonds«. Majestätisch, dennoch in Anflügen folkloristisch, tanzen zunächst zwölf Damen in glitzernd weißem Outfit mit klassischem Tutu, bevor Iana Salenko und Alexandre Cagnat auftreten. Salenko ist eine der Berühmtheiten Berlins, ein Superstar, mit 38 Jahren fast eine Grande Dame – aber man kennt sie noch als mädchenhafte Anfängerin, die damals zu schüchtern war, um beim Applaus die geworfenen Blumensträuße aufzuheben. Mädchenhaft kann sie noch immer wirken, und La Salenko besticht mit ausgereifter Technik, geschmeidigen Bewegungen und jenem Ausdruck von Leidenschaft, der aus einer guten Ballerina eine sehr gute macht.

Ihre Beine scheinen sich zu verselbständigen, wenn sie sie in die Höhe wirft, und ihre Arabesken und Attitüden sind nach wie vor – auch nach dem dritten Kind – von erlesener Schönheit. An diesem Abend stellt sie ihren neuen, jungen Bühnenpartner vor: Alexandre Cagnat, aus Frankreich kommend, hat sehr viel Potenzial. Mit seiner fantastischen Koordination, die schwierigen Bein-, Kopf- und Armbewegungen des Balletts vereinend, zieht er die Blicke auf sich. Er partnert Salenko sicher und souverän; zusammen entführen sie in ein imaginäres Russland. Denn dem klassisch-russischen Tanz sind die »Diamonds« zur Musik von Peter I. Tschaikowski gewidmet. Balanchine stammte aus Sankt Petersburg – eine Hommage an die »russische Seele« ist anzunehmen.