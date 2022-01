Verschiebung der Front

Olivier Hoslet/Pool via REUTERS Alexander Fomin, stellv. russischer Verteidigungsminister, Alexander Gruschko, stellv. Außenminister Russlands, und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg (v.l.n.r.) am Mittwoch in Brüssel

Schon die Begleitmusik zum Treffen des NATO-Russland-Rats am Mittwoch sprach Bände. 3.000 russische Soldaten führen unweit der ukrainischen Grenze Manöver durch! Mit dabei sind Panzertruppen! Sie haben scharfe Munition! Helle Empörung schlug einem aus allerlei Publikationen entgegen, die aus unerfindlichen Gründen immer noch weithin als Qualitätsmedien bezeichnet werden: Stand da jetzt vielleicht doch ein russischer Einmarsch in die Ukraine bevor? Puh, was für ein Theater: Empörung wegen 3.000 russischen Militärs, die auf russischem Territorium üben? Und wenn bis zu 40.000 US-Soldaten mit schwerem Gerät in einem Großmanöver über den Atlantik verschifft und an die russische Grenze gekarrt werden wie in den »Defender Europe«-Übungen, dann erntet das nicht Empörung, sondern anerkennendes Lob? Nun, es stimmt, derlei Doppelstandards sind im Westen seit je üblich. Trotzdem: Sie zeugen von Dummheit, oder sie dienen der Propaganda. Oder es ist beides der Fall.

Wenn man so will, kann man das Anliegen, das die russische Regierung mit ihrer aktuellen diplomatischen Offensive verfolgt, als Versuch begreifen, mit den NATO-Doppelstandards Schluss zu machen. Wenn man im Westen keine Manöver russischer Truppen unweit der Grenze zur Ukraine sehen will, dann muss man halt auch NATO-Manöver an der Grenze zu Russland unterlassen. Wenn man nicht möchte, dass sich die russischen Streitkräfte im Südwesten des Landes massieren, weil niemand sicher sein kann, dass die NATO nicht bald die Ukraine aufnimmt und damit in strategisch heiklem Gebiet Russland abstandslos auf die Pelle rückt, dann kann man zusagen, auf Kiews NATO-Mitgliedschaft zu verzichten. Der Westen habe »grundlegende Probleme der europäischen Sicherheit« über Jahre beschönigt, kritisierte der russische Vizeaußenminister Alexander Gruschko auf dem Weg zum Treffen des NATO-Russland-Rats, auf dem er Moskau vertrat. Gruschko warnte, »die Stunde der Wahrheit« sei da.

Dass am Mittwoch in Brüssel länger verhandelt wurde als geplant und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg stöhnte, es sei »keine einfache Diskussion« gewesen, mag man als positives Zeichen werten: Gesichtswahrende Zugeständnisse auf westlicher Seite erfordern ihre Zeit. Auch dass die stellvertretende US-Außenministerin Wendy Sherman nach dem Treffen darauf bestand, »jedes Land«, also auch die Ukraine, habe »das souveräne Recht, seinen eigenen Weg zu wählen«, muss nicht unbedingt etwas heißen: Ließen die USA jetzt Kiew diplomatisch ebenso fallen wie Kabul im August militärisch, sie könnten einpacken. Natürlich weiß auch Sherman: In der internationalen Politik ist es ganz wie im richtigen Leben – die Freiheit der einen Seite endet da, wo das legitime Schutzinteresse der anderen Seite beginnt. Will Washington die Lage an der europäischen Front ein wenig entspannen, um den Rücken für die pazifische Front freizubekommen, dann wird es Formeln für die notwendigen Zugeständnisse finden. Darauf setzt Moskau wohl.