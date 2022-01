Mehr Gift, mehr Profite

Tiksa Negeri/REUTERS In voller Montur, um sich vor dem Gift zu schützen: Pestizideinsatz in Kemise, Äthiopien (15.10.2020)

Die moderne Landwirtschaft scheint nicht ohne Ackergifte auszukommen. Jedes Jahr werden weltweit Millionen Tonnen davon eingesetzt. Doch zum Wohle von Mensch und Natur soll sich das ändern: Umweltschützer fordern, dass deutlich weniger Pestizide auf die Felder gespritzt werden.

Am Mittwoch stellte die Heinrich-Böll-Stiftung gemeinsam mit anderen Umweltorganisationen den neuen »Pestizidatlas« vor, mit dem ein Überblick gegeben wird über die Wirkung der giftigen Substanzen und das Geschäft mit ihnen. Seit 1990 ist ihr Einsatz deutlich gestiegen; die Menge der eingesetzten Pestizide kletterte um 80 Prozent, in einigen Regionen wie Südamerika sogar um fast 150 Prozent. Lediglich eine Handvoll Konzerne verdient daran prächtig, während viele Millionen Menschen Schaden nehmen.

Nach konservativen Berechnungen treten jedes Jahr in Asien rund 255 Millionen Vergiftungsunfälle auf. In Afrika sei jährlich von mehr als 100 Millionen Fällen auszugehen und in Europa von rund 1,6 Millionen, heißt es in dem Bericht. Betroffen sind nicht nur Bauern, die die Stoffe auf den Feldern ausbringen. Viele kommen über Lebensmittel mit den Pestiziden in Kontakt. So starben zum Beispiel 2013 im indischen Bihar 23 Schulkinder, weil das Speiseöl in ihrem Mittagessen mit dem Pestizid Monocrotophos verunreinigt war. Pestizide führen nicht nur zu akuten Vergiftungen, sondern auch zu chronischen Krankheiten, zu Hormonstörungen und Krebs.

Unter ihrem Einsatz leiden Natur und Umwelt nicht nur dort, wo sie ausgebracht werden. Sie ließen sich an bis zu 1.000 Kilometer weit entfernten Luftmessstellen nachweisen. Meeressäuger an deutschen Küsten seien bis heute mit Pestiziden belastet, die seit 40 Jahren verboten seien, heißt es in dem Bericht. Die Artenvielfalt sei durch das Ausbringen der Chemikalien stark zurückgegangen: Auf konventionell bewirtschafteten Flächen kämen demnach nur noch drei Prozent der Pflanzen vor, die auf Äckern zu finden sind, die noch nie mit Pestiziden behandelt wurden.

Vor allem vier Konzerne sind groß im Geschäft mit den Ackergiften: Syngenta, Bayer, Corteva und BASF. Im Jahr 2018 teilten sie sich etwa 70 Prozent des Weltmarktes. Seit 1994 baut das Quartett seine Dominanz aus; damals betrug sein Marktanteil gerade mal 29 Prozent. Im selben Zeitraum wurden die vier Monopolisten auch führend im Saatgutsektor. Dort stieg ihr Weltmarktanteil von 21 auf 57 Prozent.

Bei der Vorstellung des »Pestizidatlas« verwies Doris Günther, Vorstandsmitglied des Pestizidaktionsnetzwerks (PAN) Deutschland, auf Doppelstandards: Deutsche und europäische Konzerne exportieren hochgefährliche Pestizide nach Afrika, Asien und Lateinamerika, die in der EU zum Schutz der Bevölkerung und der Umwelt verboten sind. Als Beispiel führte Günther das Insektizid Cyfluthrin von Bayer an. Dieser Stoff wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in der zweithöchsten Gefahrenstufe eingruppiert. Schon in geringen Mengen kann er tödlich sein, und selbst mit Schutzausrüstung sind die Anwender einem unkalkulierbaren Risiko ausgesetzt. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hatte 2018 erklärt, dass Landarbeiter den damit verbundenen Gefahren »selbst bei der Verwendung von Schutzausrüstungen« in einem inakzeptablen Maße ausgesetzt sind.

»Diesen unhaltbaren Zustand müssen die deutsche und europäische Politik beenden und konsequent den Export verbotener Pestizide gesetzlich untersagen«, forderte Günther am Mittwoch. Es bräuchte dazu lediglich eine Verordnung des Landwirtschaftsministeriums. Das Pflanzenschutzgesetz erlaubt es dem Ministerium nämlich, die Ausfuhr von Stoffen zu verbieten, wenn nicht auf andere Weise zu behebende »Gefahren für die Gesundheit von Mensch oder Tieren oder sonstiger Gefahren, insbesondere für den Naturhaushalt«, bestehen.