Mehrfache Flucht

Avant Verlag Singender Proletarier: Ernst Busch

Bei der Kombination Busch und Comic dürften hierzulande die meisten an den Wiedensahler Humoristen Wilhelm denken, der neben Rodolphe Töpffer als einer der Erfinder der Gattung gilt. Der 1900 in Kiel geborene Ernst Busch dagegen ist selbst in seinem Metier weitgehend vergessen.

Busch arbeitet als Maschinenschlosser auf der Germania-Werft in Kiel und nimmt 1918 am Matrosenaufstand teil. Anfang der 1920er Jahre steht er in Kiel und Frankfurt/Oder auf der Bühne, ab 1927 arbeitet er mit Eisler, Weill und Brecht zusammen. Busch ist der Moritatensänger in der Filmversion der »Dreigroschenoper« von G. W. Papst und singt sozialistische Evergreens wie das »Solidaritätslied«, »Roter Wedding«, »Linker Marsch« und »Die Moorsoldaten« ein. Er tritt im sogenannten Spanischen Bürgerkrieg vor den Internationalen Brigaden auf und ist später im Camp de Gurs in Südfrankreich interniert. Als Häftling in Moabit wird er von einer Fliegerbombe schwer verletzt. Sein Zustand und die Beziehungen seines Kieler Freundes Gustaf Gründgens retten ihn vor dem Schafott.

Kaum ist er draußen, wollen Rotarmisten ihn erschießen, weil er einen Nazimantel trägt. Nach dem Krieg arbeitet er wieder mit Brecht und Eisler zusammen, wird Geschäftsführer der Plattenfirma »Lied der Zeit«. Anfang der 50er aber gerät er mit der SED in Konflikt und widmet sich jahrelang ausschließlich und mit großem Erfolg dem Theater, die Firma wird Volkseigentum. Busch ist mit Pete Seeger und Ulrike Meinhof befreundet, verbringt seine letzten Jahre in der Nervenheilanstalt, aus der er mehrmals flieht. Was für ein Leben.

Der Comic »Ernst Busch« ist keine Heldenverehrung und weitgehend frei von Pathos. Mit seinem Personen- und Liederverzeichnis im Anhang reiht er sich ein in eine ganze Reihe neuerer dokumentarischer Comicbiographien, etwa über Rosa Luxemburg (Dietz), Theodor Herzl (Suhrkamp), George Orwell oder Marie Curie (Knesebeck).

»Ernst Busch. Der letzte Prolet« ist eine Spur lebendiger und näher dran an der Hauptfigur, weil der in Nürnberg geborene Szenarist Jochen Voit über Busch promovierte und auch als Historiker, Kurator und Buschbiograph sehr genau weiß, über wen er schreibt. Die Erinnerungen der vielen zitierten Zeitzeugen wie von Buschs Frau Eva und seiner Geliebten Maria Osten sind authentisch. Bei genauerem Hinsehen scheint das Szenario des Leiters der Erfurter Gedenkstätte Andreasstraße allerdings im Sinne der »Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur« angefärbt, die das Projekt gefördert hat: Der Clinch mit und der Austritt aus der SED 1952 werden geschildert, nicht aber, dass die Akademie der Künste ihm 1961 das Label Aurora einrichtet, wo er mit der »Chronik in Liedern, Balladen und Kantaten aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts« sein Lebenswerk mit mehr als 200 Liedern aufnimmt.

Sophia Hirschs Aquarellzeichnungen haben oft etwas Naiv-Unfertiges und sind durchgehend in Rot gehalten, nur die Rahmenhandlung eines wenig schmeichelhaften Busch-Porträts von Roland Paris hebt sich komplementär und farbsymbolisch in Graugrün davon ab. Manche von Buschs Zeitgenossen lassen sich mehr erahnen als erkennen.

Warum »der letzte Prolet«? Der Maurersohn Busch kam aus der Arbeiterklasse, wurde aber ein angesehener, hochdekorierter Künstler. Und Proletarier, also »doppelt freie Arbeiter«, die nicht über Produktionsmittel verfügen und nur vom Verkauf ihrer Arbeitskraft leben, gibt es heute mehr denn je. Dem Deutschlandfunk gegenüber sagte Voit, er habe den Begriff »aus der Mottenkiste« holen wollen. Und er meine damit »auch dieses Negative«, das in der Beleidigung »Proll« steckt, wenn einer »rumproletet«, »sich nicht benehmen« kann, »unflätig« und »unkorrekt« ist. »Das fand ich passend, denn so war der Busch.« Aber auch so vieles mehr.