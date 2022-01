Bundeswehr/dpa

Am 29. Oktober 2020 stimmten die Grünen im Bundestag geschlossen gegen die Verlängerung des Bundeswehr-Mandats für Jordanien, den Irak und Syrien bis zum 31. Januar 2022. Ihr Abgeordneter Tobias Lindner sagte richtigerweise, das sei »rechtswidrig« und »untauglich«. Für Die Linke wies Sevim Dagdelen darauf hin, dass die deutschen Soldaten dort die völkerrechtswidrige Besetzung von Teilen Syriens durch die Türkei unterstützen und damit die von Ankara gehätschelten Kopfabschneiderbanden des IS. Hinzuzufügen wäre: Die Bundesrepublik sichert damit auch die illegal in Syrien verbliebenen US-Soldaten, die dort für Türkei und Dschihadisten Ölquellen »beschützen«.

Seit dem 8. Dezember 2021 ist Lindner Staatsminister im Auswärtigen Amt, und nun ist alles anders. Am Dienstag richteten seine Ministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) an die Fraktionsvorsitzenden im Bundestag einen Brief, in dem sie die Verlängerung des Mandats um neun Monate ankündigen. Syrien soll daraus gestrichen werden. Die Flüge der deutschen Luftwaffe über dem Land waren wohl nicht »regelbasiert«.

Insbesondere Lambrecht engagiert sich besonders bei diesem möglicherweise verlogensten der nach der Flucht aus Afghanistan verbliebenen zwölf deutschen Auslandseinsätze. Sie hatte ihr Amt mit der Bemerkung in Bild am Sonntag angetreten: »Ich stehe hinter dem Drei-Prozent-Ziel, wie es im Koalitionsvertrag vereinbart ist und unsere militärischen, diplomatischen und entwicklungspolitischen Ausgaben umfasst.« Am Wochenende besuchte sie Jordanien sowie den Irak, um in Bagdad für den »Kampf gegen den IS« zu verkünden: »Wir werden besser werden wollen als ›Deutschland‹.« Die IS-Anhänger wissen, dass das für sie Ruhe bedeutet. Der Irak, dessen Parlament schon 2018 den Abzug aller ausländischen Truppen gefordert hatte, darf nicht zur Ruhe kommen, Syrien muss bekämpft, besetzt und bedroht bleiben. Über die USA, die das alles in Gang halten, aber im Dezember einen Abzug aus dem Irak herausposaunten, der keiner ist, war bei Lambrecht nichts zu hören.

Sie konzentriert sich aufs Wesentliche, das Drei-Prozent-Ziel. Ebenfalls am Wochenende berichtete dpa, die Ministerin habe mit dem Kanzler über die anzuschaffenden Kampfflugzeuge für die »nukleare Teilhabe« und die im Koalitionsvertrag versprochenen Kampfdrohnen gesprochen. Da wird geklotzt.

Eine Art Rechtsgrundlage für die neue Bundesregierung ist der Satz des US-Außenministers Antony Blinken, der zu Kasachstan am Montag weise bemerkte: »Ich denke, eine Lehre aus der jüngsten Geschichte ist, dass es manchmal sehr schwierig ist, die Russen wieder loszuwerden, wenn sie erst einmal in deinem Haus sind.« Die nach Kasachstan eingeladenen Streitkräfte ziehen nach zehn Tagen wieder ab. Die Bundeswehr will dort besser werden, wo auch die USA seit 30 Jahren morden.