Tesla-Fabrik gefährdet Trinkwasser

Frankfurt an der Oder. Umweltverbände sehen das Trinkwasser in der Region um die Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin wegen eines anhängigen Gerichtsverfahrens in Gefahr, wie sie am Dienstag mitteilten. Grüne Liga und Naturschutzbund (Nabu) Brandenburg hatten gegen die Belieferung des US-Elektroautobauers durch das Wasserwerk Eggersdorf östlich von Berlin geklagt. Nach Ansicht der Verbände fehlen für die Bewilligung nötige Prüfergebnisse. Sollte die Bewilligung aufgehoben werden, sei die ausreichende Lieferung von Trinkwasser an Tesla nicht mehr gewährleistet, erklärte der Vorsteher des zuständigen Wasserverbands, André Bähler, am Dienstag. Das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) will das Verfahren »zeitnah terminieren«, wie ein Sprecher am Dienstag erklärte. Es werde möglicherweise im Februar soweit sein. (dpa/jW)