Grenzen des Systems

Fabian Strauch/dpa Um laufende Betriebskosten zu bezahlen, sparen Kliniken an anderer Stelle – zum Beispiel bei der Reinigung

Die zentrale Erkenntnis der vergangenen zwei Jahre »war und ist, dass die Finanzierung über das Fallpauschalensystem an ihre Grenzen gelangt ist«. Nicht nur »in der stationären, sondern in der gesamten Gesundheitsversorgung«. Was Beschäftigte, Gewerkschaften, Patientenschützer und Bürgerinitiativen seit Jahren kritisieren, will nun auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) erkannt haben. Am Dienstag stellte der Verband seine Erwartungen an die Krankenhauspolitik im Jahr 2022 vor.

Zwar sieht der Koalitionsvertrag der Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP eine Weiterentwicklung des Finanzierungssystems vor. Wie, ist noch unklar. Die DKG forderte daher, »das System so zu entwickeln (…), dass die wirtschaftliche Existenz eines Krankenhausstandortes nicht allein davon abhängt, eine maximal große Zahl von Patienten zu behandeln«.

Nicht nur die Finanzierung der Behandlungen orientiert sich nicht am Bedarf, auch die Betriebskosten werden nicht vollumfänglich refinanziert. Während erstere von den Krankenkassen vergütet werden, sind für letzte die Bundesländer zuständig. Die kommen der Aufgabe aber nur unzureichend nach. DKG-Chef Gerald Gaß kritisierte am Dienstag den Koalitionsvertrag dafür, dass er »kein Wort über die Investitionskostenfinanzierung verliert«. Damit zwinge die Politik »die Kliniken weiterhin, Personal zu reduzieren und bei der Qualität der Patientenbehandlung Abstriche zu machen, um Investitionen aus eigenen Mitteln zu bezahlen«. Die Folge sind nicht zuletzt Einsparungen in den Funktionsbereichen wie zum Beispiel Reinigung, Verpflegung, Transport.

Kurzfristig forderte Gaß, den Rettungsschirm für Krankenhäuser nachzubessern. Die im Zusammenhang mit der Pandemie eingeführten Ausgleichszahlungen für Krankenhäuser sollen bis zum 19. März verlängert werden. Der Rettungsschirm umfasse »rund 500 bis 600 Krankenhäuser noch immer nicht, obwohl auch diese durch die Pandemie immens beeinträchtigt sind«, so Gaß.

Zu den kurzfristig erforderlichen Maßnahmen gehört für die DKG auch der Verzicht auf medizinisch nicht unbedingt notwendige Dokumentationspflichten und ein flexibler Personaleinsatz. »Alle Personalstrukturvorgaben müssen ausgesetzt werden«, so der Wunsch der DKG. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hält derartige Forderungen gerade in »einer laufenden Hochphase der Pandemie« für unzumutbar. Eine Entlastung könne insbesondere nicht stattfinden, »indem die schon jetzt unzureichenden Strukturvorgaben wie beispielsweise die Pflegepersonaluntergrenzenverordnung ausgesetzt würden«, erklärte Robert Spiller, der in der Verdi-Bundesverwaltung für den Bereich Krankenhauspolitik verantwortlich ist, am Dienstag auf Nachfrage von jW.

Spiller kritisierte auch den von der DKG am Dienstag vorgeschlagenen Steuerfreibetrag für alle im Krankenhaus Angestellten »anstelle einer Pflegeprämie für einige ausgewählte Beschäftigte«. Ein Steuerfreibetrag könne zwar ebenso »wie eine mögliche Neuauflage des Pflegebonus als Anerkennung der erbrachten Leistungen« dienen. Eine nachhaltige Aufwertung, die die Beschäftigten in den Krankenhäusern verdienen, könne hingegen »nur durch eine spürbare Anhebung der tariflichen Löhne und Gehälter erfolgen«, so Spiller.

In der Debatte um Krankenhausschließungen sprach sich Gerald Gaß dafür aus, Krankenhausregionen und nicht einzelne Krankenhäuser in den Blick zu nehmen. Regionale Versorgungsnetzwerke aus spezialisierten Maximalversorgern und Krankenhäusern der Grund- und Regelversorgung können aus Sicht von Verdi sinnvoll sein. Aber auch hier müssten der schnelle Zugang auf dem Land wie in Ballungsgebieten und eine Versorgung auf qualitativ hohem Niveau der Maßstab sein.