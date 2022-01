Jobcenter mit Lernschwächen

Mattias Christ/imago images »Kleingehalten«: Unterricht an einer Berufsschule

Die Anschaffung von Schulbüchern kann ins Geld gehen. Mit 2,55 Euro, die minderjährige Hartz-IV-Bezieher dafür pro Monat erhalten, dürfte es nicht selten ziemlich knapp werden. So sieht dies auch das Sozialgericht Oldenburg, das in einem jüngeren Urteil dem Antrag einer Klägerin auf Erstattung der Ausgaben für ein elektronisches Lexikon stattgegeben und das zuständige Jobcenter zur Zahlung der knapp 140 Euro verpflichtet hat. Die Kosten wären weder von den gesetzlich bewilligten Leistungen für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf erfasst, noch seien sie vom Regelbedarf nach Sozialgesetzbuch II abgedeckt, befanden die Richter in einem erst jetzt bekanntgewordenen Entscheid vom vergangenen November.

Der Vorgang belegt einmal mehr, wie die Ärmsten der Gesellschaft kleingehalten und dabei die an sich schon hochgradig restriktiven rechtlichen Bestimmungen von Amts wegen sogar noch unterlaufen werden. Im konkreten Fall war eine 2003 geborene Berufsschülerin zunächst mit dem Anliegen abgeblitzt, den besagten Betrag durch ihre örtliche Hartz-IV-Behörde übernehmen zu lassen. Diese lehnte mit der Begründung ab, das E-Wörterbuch sei dem persönlichen Schulbedarf zuzurechnen und deshalb aus den Zuweisungen für Bildung und Teilhabe zu finanzieren. Dem widersprach das Gericht, indem es einen Mehrbedarf feststellte, der zusätzlich zu den sonstigen Zuwendungen zu gewähren sei.

Tatsächlich besteht seit Jahresanfang 2021 ein gesetzlicher Anspruch von Kindern in Hartz IV oder Sozialhilfe auf Kostenübernahme bei Erwerb oder Ausleihe von Schulbüchern und Arbeitsheften. Voraussetzung dafür sind »schulrechtliche Bestimmungen oder schulische Vorgaben«, die zu deren Beschaffung verpflichten. Hier seien Kosten »als Mehrbedarf anzuerkennen«, heißt es im Gesetz. Offenbar wollte das fragliche Jobcenter das elektronische Nachschlagewerk nicht als Schulbuch werten, als das es laut Richterspruch »bezüglich des Kostensatzes« aber sehr wohl zu behandeln sei. Weil das Gerät nicht über die Möglichkeit verfüge, »es mit einem PC zu verbinden oder das Internet zu nutzen«, unterscheide es sich von Tablets oder Laptops, »die selbst nicht als schulbuchersetzend angesehen werden könnten«.

Noch einmal anders könnte die Bewertung ausfallen, falls es von neuem zu digitalen Distanzbeschulungen kommen sollte. Schon im Mai 2020 hatte sich ein Schülerin vor dem Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen mit dem Antrag auf Kostenübernahme für ein Tablet durchgesetzt. Ein solches gelte demnach nur so lange als nicht zugelassenes Lernmittel, wie es Präsenzunterricht gibt, nicht aber im Falle von Homeschooling. In einem ähnlichen Streitfall wies das Bundessozialgericht mit Urteil vom Mai 2021 eine Berufung gegen ein abschlägiges Urteil des Landesozialgerichts Niedersachsen allerdings ab.

Die Oldenburger Sozialrichter übten in ihrer Urteilsbegründung auch grundsätzliche Kritik an der herrschenden Rechtslage. Sie verwiesen auf höchstrichterliche Einwände, wonach der Bedarf für die Beschaffung von Schulbüchern »nicht in strukturell realitätsgerechter Weise zutreffend erfasst« worden sei. »Zumindest« in Ländern ohne Lernmittelfreiheit – wie etwa Niedersachsen – genügen die dafür jährlich bewilligten 30,60 Euro demnach nicht, die tatsächlichen Kosten zu kompensieren. Daran hat sich auch mit der seit 1. Januar geltenden Regelsatzanpassung nichts geändert. Erwachsene bekommen seither drei Euro mehr pro Monat, Kinder zwei Euro. Der Geschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, Ulrich Schneider, beschied dazu in der Vorwoche im Deutschlandfunk: »Das kann doch bestenfalls ein schlechter Witz sein.«