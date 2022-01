Nachschlag: Inszenierte Historie

Gatis Indrevics/ZDF So schwer die Arbeit auch war – endlich waren Krieg und Naziterror vorbei, und es gab die Chance auf einen Neubeginn

Nach »Ein Tag in New York 1882« u. a. nun die Dokufiktion »Ein Tag in Dresden 1946«. Was war da los? Statt Hoffnungslosigkeit vielleicht der Wunsch, Schluss zu machen mit Krieg und Faschismus und aus den Trümmern etwas Neues aufzubauen? Zum großen Teil Inszenierung, wenn man den Filmemachern glauben will. Mehr als 150 Kulturveranstaltungen im ersten Jahr nach dem Krieg, unter Federführung der sowjetischen Besatzungsregierung? Laut Kulturanthropologe Professor Gunther Hirschfelder »immer auch ein Propagandainstrument« und der Versuch, einen »Musterstaat« aufzubauen. Immerhin, soviel erkennt Hirschfelder an, ging es auch darum, »die geistigen Wurzeln des Faschismus auszumerzen«. Und die vielen hundert Fotos mit lachenden »Trümmerfrauen« inmitten der zerstörten Stadt, archiviert im Dresdner Stadtarchiv? Von Werbeteams der neuen Machthaber inszeniert. Fleißig inszeniert wird aber auch von »Terra X«-Machern: Das angewandte Konzept der fiktiven Biographie ist mindestens hochspekulativ. (mis)