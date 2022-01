Heiße Nadel, heißes Eisen

Paul Schimweg/MARKK »Vollständig und bedingungslos« will Hamburg die Bronzen nach Benin City zurückführen: »Rückgabe der geraubten Koralleninsignien an Oba Akenzua II. im Jahr 1938« (Relief, Messing)

Wie keine anderen Objekte aus kolonialen Sammlungen sind die Benin-Bronzen derzeit öffentliches Thema in der Restitutionsdebatte. Eine Ausstellung am Hamburger Museum am Rothenbaum gibt nun einen Gesamtüberblick über die Kunstgegenstände aus dem historischen Königshof von Benin, die seit mehr als einhundert Jahren in der eigenen Sammlung lagern. Noch in diesem Jahr sollen sie vollständig nach Benin City im heutigen nigerianischen Bundesstaat Edo zurückkehren. Grundlage für die Ausstellung ist unter anderem das Forschungsprojekt »Digital Benin«, das weltweit Benin-Bronzen zu erfassen und in einer Onlinedatenbank zusammenzustellen sucht. Am vergangenen Donnerstag wurde am Hamburger Museum der aktuelle Arbeitsstand der Öffentlichkeit präsentiert.

Ursprünglich war man von 3.000 bis 5.000 Objekten ausgegangen, die infolge des militärischen Überfalls auf den königlichen Hof in der Hauptstadt des Benin-Reichs durch britische Truppen im Jahr 1897 verschleppt und über die Welt verteilt wurden. Sie waren begehrt in Europa. Agenten Hamburger Handelshäuser wirkten an der Verteilung der Objekte mit. Justus Brinckmann, damaliger Leiter des Hamburger Museums für Kunst und Gewerbe, sicherte sich besonders eindrückliche Beispiele der Kunstwerke.

Durch Recherchen der internationalen Forschungsgruppe von »Digital Benin« ist mittlerweile klar: Es sind mehr Objekte im Umlauf als bislang angenommen. Die Datenbank verzeichnet aktuell 5.111 Kunstgegenstände, nicht nur aus Bronze, sondern auch aus Holz oder Elfenbein. Sie befinden sich in den Sammlungen von weltweit 124 am Projekt teilnehmenden Museen in 20 Ländern. Anne Luther, die im Projektteam die technische Umsetzung der Onlinedatenbank betreut, zeigte eine Karte, die die Museen verzeichnet. Die allermeisten befinden sich in Europa, viele in den USA, die wenigsten in Nigeria selbst. Luther geht von weiteren, bislang nicht erfassten Benin-Bronzen aus, die sich weltweit in privaten Sammlungen befinden.

Hergestellt werden die Bronzen übrigens bis heute, wie Godfrey Ekhator-Obogie deutlich machte, der ebenso Teil der »Digital Benin«-Gruppe ist und zur Kulturgeschichte des Benin-Königreichs forscht. Seien die historischen Bronzen ausschließlich für den Königshof produziert worden, leben heutige Kunsthandwerker vor allem auch von kommerziellem Verkauf und Auftragsarbeiten. »Wir können es uns nicht erlauben, heute noch Museumssammlungen nach kolonialen Logiken zu organisieren«, sagte Ekhator-Obogie in bezug auf die angemessene Darstellung der historischen Objekte. »Es muss ein Umfeld geschaffen werden, aus dem hervorgeht, zu welchem Zweck ein Objekt ursprünglich geschaffen wurde und wie die Menschen damit interagiert haben.«

In Deutschland sind bis heute 1.163 Benin-Bronzen aus 22 Museen erfasst. Die wichtigsten Bestände finden sich im Stuttgarter Linden-Museum, im Kölner Rautenstrauch-Joest-Museum, in den Ethnologischen Sammlungen in Berlin, im Leipziger Museum für Völkerkunde und eben in dem in Hamburg. In letzterem werden unter dem Titel »Benin. Geraubte Geschichte« seit dem 17. Dezember 2021 alle rund 170 Objekte der Benin-Sammlung gezeigt. Die Ausstellung war mit heißer Nadel gestrickt worden, ist sie doch eine Folge des Beschlusses der Museen und der zuständigen Kulturminister von Ende April 2021, wonach die Benin-Bestände in deutschen Sammlungen restituiert werden sollen. Die Ausstellung in Hamburg ist damit die letzte Präsentation der dortigen Benin-Sammlung, ein Akt öffentlicher Verabschiedung.

Darüber hinaus ist sie auch eine Antwort auf die zentrale Forderung der »Benin Dialogue Group« nach Sichtbarmachen der Sammlungsbestände. Die Gruppe, der neben den europäischen Museen Vertreter aus Nigeria angehören, war bereits 2010 gegründet worden. Unter anderem von Barbara Plankensteiner, die seit 2017 das Hamburger Museum am Rothenbaum leitet. Seit Jahrzehnten forscht sie zu den Kunstgegenständen aus Benin, leitete 2007/2008 die bislang umfassendste Ausstellung von Benin-Kunstwerken. Nun wurde sie als Sprecherin der »Dialogue Group« mit der Koordination bei der Rückgabe der Objekte in deutschen Sammlungen betraut.

Wenn Hamburg nun alle seine Benin-Bronzen »vollständig und bedingungslos« nach Benin City rückführt, wie Landeskultursenator Carsten Brosda anlässlich der Ausstellungseröffnung deutlich machte, ist also auch dem langjährigen Engagement Plankensteiners geschuldet. Während in Berlin derzeit diskutiert wird, wie nun mit den für die Präsentation im Humboldt-Forum vorgesehenen Werken aus Benin umzugehen sei, hat man in der Hansestadt Fakten geschaffen.

Einmal mehr gerät damit das Humboldt Forum mit rund 500 Benin-Objekten in den Berliner Sammlungen unter Zugzwang und Legitimationsdruck. Immerhin, wenn es nach den Worten des Generaldirektors der nigerianischen Denkmalbehörde, Abba Isa Tijani, anlässlich der Eröffnung der Hamburger Ausstellung geht, dürften zumindest ausgewählte Bronzen durchaus in Deutschland bleiben – als Botschafter des reichen künstlerischen Schaffens Westafrikas.