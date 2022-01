Westliche Werte

Shane T. McCoy/US_Navy/dpa Seit 2001 entführen die USA weltweit Menschen und foltern sie in der rechtsfreien Zone Guantanamo

Der Schandfleck wird bleiben – dafür spricht vieles. Denn auch wenn US-Präsident Joseph Biden wie 2009 schon Barack Obama versprochen hat, das Gefangenenlager Guantanamo zu schließen, scheint dessen tatsächliche Auflösung in weiter Ferne zu sein. Es wird vielmehr weiter ausgebaut, auch der deutsche Konzern Siemens hat dafür vor zwei Jahren einen Großauftrag erhalten, die Hürden für einen Transfer der Gefangenen werden zunehmend erhöht.

Guantanamo ist seit 20 Jahren das Symbol für die Missachtung von Menschenrechten. 779 Menschen haben US-Behörden und ihre willfährigen Helfer – auch deutsche Behörden – aus aller Welt dorthin verschleppt, ohne Anklage inhaftiert und grausam gefoltert. Selbst US-Militärangehörige geben dies inzwischen zu. Wer 2001 trotz wiederholter völkerrechtswidriger Interventionen und Regime-Change-Kriege und der Unterminierung der Souveränität zahlreicher Staaten sowie enormer Rüstungsexporte noch von der Glaubwürdigkeit des Wertesystems der »westlichen Welt« überzeugt war, dem mussten spätestens die Bilder der in orangefarbenen Overalls Eingepferchten und offensichtlich Misshandelten die Augen öffnen. Rechte als Kriegsgefangene oder zivile Gefangene werden ihnen verwehrt. Sie gelten als »ungesetzliche Kämpfer« (Unlawful combatants) – ein im Kriegsvölkerrecht und den Genfer Konventionen nicht vorhandenes Konstrukt, durch das ihnen ein Rechtsanwalt und Besuche verweigert werden. Viele waren einfach zur falschen Zeit am falschen Ort, wurden allein aufgrund ihrer Herkunft und Religion verdächtigt. Guantanamo steht für sie neben dem Leid für den absoluten Verlust von Kontrolle.

»Wenn Du darauf wartest, dass ich weine, kannst Du lange warten. Ich kann nicht weinen.« Das sagt der aus Mauretanien stammende Mohamedou Slahi, der 14 Jahre in Guantanamo einsaß, in einer vergangenen Herbst ausgestrahlten TV-Dokumentation des in Deutschland lebenden US-amerikanischen Journalisten und Autors John Goetz. Slahi will seine Peiniger zu sich zum Tee einladen. Er will aufarbeiten, und er will vergeben. Er habe in den Jahren in Guantanamo oft auf Rache gesonnen. Aber er wisse, dass die beste Rache Vergebung sei: »Sie gibt mir die Kontrolle zurück.«

Eingeständnisse, Entschädigungen und Strafverfolgung der Verantwortlichen sind längst überfällig – genau wie die Schließung des Lagers. Die Bundesregierung muss sich hierfür in Washington einsetzen – und zugleich im eigenen Land beginnen. Murat Kurnaz gibt an, 2001, vor seiner Verschleppung nach Guantanamo, vom KSK in Afghanistan misshandelt worden zu sein. Dass er nicht schon 2002, sondern erst vier Jahre später freigelassen wurde, ist der damaligen »rot-grünen« Bundesregierung anzulasten, die ihn nicht nach Deutschland zurücklassen wollte. Verantwortlich war der damalige Chef des Bundeskanzleramts und heutige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.