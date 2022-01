Lloyd-Werft geht in die Insolvenz

Bremerhaven. Wie die MV-Werften an der Ostsee hat am Montag auch die traditionsreiche Lloyd-Werft in Bremerhaven Insolvenz angemeldet, was das dortige Amtsgericht auf dpa-Anfrage bestätigte. In dem Schiffbaubetrieb arbeiten etwa 300 Beschäftigte. Vorläufiger Insolvenzverwalter wurde der Hamburger Rechtsanwalt Hendrik Heerma. Das 1857 gegründete Unternehmen gehört wie die MV-Werften zum Konzern Genting Hongkong. (dpa/jW)