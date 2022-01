Faeser zu »Extremisten« im öffentlichen Dienst

Berlin. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will nach eigenem Bekunden dafür sorgen, dass »Extremisten« in Zukunft »rascher« den öffentlichen Dienst verlassen müssen. »Verfassungsfeinde werden wir schneller aus dem öffentlichen Dienst entfernen als bisher«, kündigte die Politikerin am Montag bei der Jahrestagung des Beamtenbundes in Berlin an. Ihr Eindruck sei, dass dies »oft viel zu lange dauert«. Hier gelte es, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass »schneller und konsequenter« gehandelt werde. Letztlich gehe es aber nur um »sehr, sehr wenige Fälle«. »Aktuell« gehe die größte Gefahr vom »Rechtsextremismus« aus. (dpa/jW)