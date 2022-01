Magdeburg: Landtag nach Drohung geräumt

Magdeburg. Das Hauptgebäude des Landtags von Sachsen-Anhalt ist am Montag mittag geräumt worden. Zuvor war über ein zentrales Postfach per E-Mail eine Bombendrohung eingegangen, wie eine Sprecherin des Parlaments gegenüber der Nachrichtenagentur dpa bestätigte. »Die Polizei ist vor Ort«, sagte sie. Die Landtagsabgeordneten und alle Mitarbeiter waren per Lautsprecherdurchsage gebeten worden, das Gebäude zu verlassen. Am Nachmittag dauerte die polizeiliche Untersuchung des Gebäudes an.(dpa/jW)