NRW: Ex-CDU-Lokalpolitiker für Schuss verurteilt

Köln. Das Landgericht Köln hat den ehemaligen CDU-Kommunalpolitiker Hans-Josef Bähner am Montag wegen gefährlicher Körperverletzung, unerlaubten Waffenbesitzes und Beleidigung schuldig gesprochen. Dies berichteten Prozessbeobachtende der Gruppe »Tatort Porz« sowie die Zeitung Perspektive online übereinstimmend. Demnach wurde Bähner zu drei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt, weil er Ende 2019 einen 202jährigen erst rassistisch beleidigt und dann angeschossen hatte. In der Nacht zum 30. Dezember 2019 hatten sich das spätere Opfer und drei weitere junge Männer vor dem Haus des 74jährigen am Porzer Rheinufer aufgehalten. (jW)