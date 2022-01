Auf Grund gelaufen

Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa Zahlungsunfähig: Nach gescheiterten Finanzierungsgesprächen haben die MV-Werften am Montag Insolvenz beantragt

Auf lange, ergebnislose Verhandlungen folgt bei den MV-Werften nun ein Paukenschlag: In einer internen Mitteilung, die junge Welt vorliegt, kündigte die Geschäftsführung am Montag an, für die finanziell bereits schwer angeschlagene Werftengruppe mit Standorten in Rostock, Wismar und Stralsund einen Insolvenzantrag einzureichen. Trotz eines erneuten Angebots des Eigners Genting Hongkong bei Gesprächen am Freitag mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) und der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), habe sich »das Ruder leider nicht mehr herumreißen« lassen, heißt es darin. Das Amtsgericht Schwerin bestätigte gegenüber jW den Eingang des Antrags.

»Ich fühle mich im Stich gelassen vom Bund«, kommentierte ein Beschäftigter der MV-Werften am Montag gegenüber jW die vorangegangenen Gespräche von Bund, Land und Werfteigentümern. Denn von Genting wurden höhere Sicherheiten gefordert, als das Unternehmen liefern konnte: Die Finanzierung des Kreuzfahrtschiffs »Global 1« mit Geldern des Wirtschaftsstabilisierungsfonds war daher seit Erreichen des letzten Bauzwischenstands blockiert. Die maritime Koordinatorin der Bundesregierung, Claudia Müller (Bündnis 90/Die Grünen), hatte das Angebot zur Unterstützung der MV-Werften laut NDR am Sonntag abend unterstrichen, vorausgesetzt, dass Genting Hongkong »einen angemessenen Eigenbeitrag« leiste – für die rund 1.900 Beschäftigten bedeutet das weitere Ungewissheit.

Bereits am vergangenen Freitag hatte die Geschäftsführung angekündigt, die Gehälter für Dezember nicht auszahlen zu können. Gründe seien nicht genannt worden, erklärte Stefan Schad, Geschäftsführer der IG Metall (IGM) Rostock-Schwerin, am Montag im Gespräch mit jW. Angesichts der Insolvenz wolle die IGM bei einer Mitgliederversammlung am Montag nachmittag beraten, was das für die Werften und damit auch für die Beschäftigten bedeute. »Kurzfristig müssen wir erst mal gucken, dass die Leute ihre Kohle für Dezember kriegen«, so Schad. Auch die Lloyd-Werft in Bremerhaven sei von der Insolvenz betroffen. Dadurch entstehe »ein ganz enges Zeitkorsett, um etwas Neues zu entwickeln«.