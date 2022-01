Guantanamo: Brief von deutschen Abgeordneten

Berlin. Bundestagsabgeordnete von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke haben in einem Brief an US-Präsident Joseph Biden die Schließung des seit 20 Jahren bestehenden US-Gefangenenlagers Guantanamo gefordert. »Das Folterzentrum und die dortigen Sondertribunale sind zum Sinnbild für brutale Exzesse des Antiterrorkampfes der USA geworden«, heißt es in dem von 14 Parlamentariern unterzeichneten Schreiben. Es ist auch an die US-Vizepräsidentin Kamala Harris und die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, adressiert.

Biden hatte bereits als Vizepräsident unter Barack Obama vor 13 Jahren gesagt: »Wir werden das Gefangenenlager in Guantanamo Bay schließen.« In ihrem Brief fordern die Bundestagsabgeordneten den US-Präsidenten nun auf, das Versprechen wahr zu machen. (dpa/jW)