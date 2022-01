»Du orderst 100 Killernieten«

Pawel Kopczynski/REUTERS Folklore, Nostalgie oder Tradition? Frisurenmodel vor brennender Barrikade in Berlin-Kreuzberg am 1. Mai 2006

Die Frage nach dem, was Punk ist und was nicht, beschäftigt sie alle seit jeher: Punks und Nichtpunks, Soziologen und Suff­orientierte. Sich gegenseitig das Punkdasein absprechen, gehört zum guten Ton in der Bewegung. Klar, Punk ist seit seiner Entstehung wandelbar und dennoch im Kern gleich geblieben. Bei allen Differenzen der verschiedenen Splittergruppen gibts da ein Gemeinschaftsgefühl, das auch das Autorinnen- und Autorenkollektiv um das Zine »Accident Grotesque« kennt. Punk war und ist in irgendeiner Form der gemeinsame Nenner gewesen.

Und die Spießerwelt, gegen die sich die frühen Punks aufgelehnt haben, existiert schließlich auch noch. »Wer heute noch in einem Reihenhaus groß wird, rundherum die heile Welt, die einen dennoch ankotzt, findet im Punk eine Möglichkeit zum Rebellieren«, sagt Jack Cadillac, der als Autor zwei Texte zum Zine beisteuert.

»Es gibt in jeder Medienproduktion immer eine Punkfigur, jemanden, der nicht ins Bild passt. Oder in der Popkultur. Ich kam durch Green Day auf MTV zum Punk. Irgendwo findet man immer Anknüpfungspunkte«, berichtet Autorin Katharina Ferrari über ihre Sozialisierung. »Man denkt, man würde nicht in die Gesellschaft passen – und dann sieht man in der Stadt einen Punk und findet das faszinierend, wie andere ihre Ablehnung nach außen tragen. Und dann ist man erst mal in der Mode drin, und dann kommt eins zum anderen.« Das erinnert Jack Cadillac an seine frühen Punktage: »Dann bestellst du dir 100 Killernieten und klatscht dir die auf deine Weste. Das sieht zwar scheiße aus, aber du hast ein Zeichen gesetzt«, lacht Cadillac. »Dann sollte man sich aber auf jeden Fall noch weiterentwickeln.«

»Wir identifizieren uns immer noch mit Punk, auch wenn das Verhältnis über die Jahre ein ambivalentes geworden ist«, erzählt Cadillac. »Punk ist halt nicht nur Spaß, es ist auch anstrengend, man begegnet vielen Umständen, die man nicht so geil findet.« Ferrari fasziniert vor allem das sich wandelnde Kulturphänomen: »Es wird nicht nur im städtischen autonomen Zentrum ausgelebt, sondern auch in der Kunstwelt. Wir haben uns Ideen angeschaut, die durch die Subkultur entstanden sind und haben geschaut, wie man Punk in die heutige Zeit übersetzen kann.« Die Spießergesellschaft verbindet mit Punks nur saufende, grölende Leute in der Innenstadt. Doch Punk ist für die beiden mehr. Ferrari bewundert vor allem die riesige Do-it-yourself-Szene: »Es kann auf jeden Fall nur gut sein, wenn man eine Spielwiese findet, auf der man sich ausprobieren kann. Es regt zum Nachdenken an.«

Auch in gesellschaftlichen Fragen sollte man zum Nachdenken anregen. »Wir leben immer noch im Patriarchat, das gibt man ja nicht an der Garderobe ab«, sagt sie. »Es gibt auch Weiterentwicklungen vom stumpfen Punk. Beispielsweise gibt es mittlerweile auch feministisches Movement innerhalb der Szene, um Missstände anzuprangern«, sagt Cadillac. Die Szene ist also weiterhin in Bewegung.

Genauso wie das Kollektiv, das eine Fortführung des Projekts für möglich hält. Mit dem Zine wollten die Autorinnen und Autoren primär selber Spaß haben und die Coronalangeweile killen. Und wer schon mal 50 Hefte händisch mit Fadenheftung zusammengebastelt hat, weiß, wieviel Zeit sich damit totschlagen lässt. »Das Zine wird auf jeden Fall nicht die Welt verändern«, sagt Katharina Ferrari, die mit Jack Cadillac auch eine Radiosendung zum Thema Punk macht. »Wir haben versucht, hierarchiefrei und ohne Deadline zu arbeiten, da kommt man auch gerne an seine Grenzen.« Ein paar Regeln braucht es im Punk also auch. »Wir wollen gerne zum Nachahmen anregen. Schreibt Texte und verteilt sie in der Welt!«