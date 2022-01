ZDF und ORF/BBC/Mark MacEwen. Der Mandrill ist für seine farbigen Gesichtspartien bekannt, auch sein Hinterteil ist bunt

Re: Segel setzen, Zeichen setzen

Nachhaltiger Handel im Mittelmeer

Segeln und dabei Gutes tun? Warum nicht – und geht das auch mit Tennis oder Skifahren? War Gutes tun nicht mal mit dem Begriff des Opfers verbunden, oder ist das nur Kryptokatholizismus? Eine Gruppe von jungen Umweltschützern und Freizeitseglern hatte jedenfalls diese Idee: Per Windkraft vertreiben sie nachhaltig produzierte Waren im Mittelmeer. Von Hafen zu Hafen bringen sie Olivenöl, Kapern oder Honig mit dem Segelboot zu ihren Kunden. Warum nicht – wenn man dabei braun wird.

Arte, 19.40 Uhr

Die wunderbare Welt der Affen

Fremde Verwandte

Ah, das wird schön! Sie sind neugierig, gewitzt, sehr intelligent, und auch was die Diversität angeht, lässt die große Familie der Primaten nichts zu wünschen übrig. Etwa 400 Arten leben über den halben Erdball verstreut, und es gibt sie in allen Größen und Gestalten und Farben. Was alle Primaten verbindet, ist eine Handvoll gleicher biologischer Voraussetzungen, was sie voneinander trennt, ist die Art, wie diese sich äußern. Also so wie Bayern und Preußen zum Beispiel. Weitere Folgen im Anschluss.

3sat, 20.15 Uhr

Die Polizeianwärter

Warum entscheiden sich junge Menschen, Polizist zu werden? Immer wieder eine gute Frage. Kann ihr Ideal vom Freund und Helfer der Wirklichkeit standhalten? Über drei Jahre lang wurden zwei Polizeianwärter mit der Kamera begleitet. Erstmals durfte ein Filmteam sowohl das Bewerbungsverfahren als auch die gesamte Ausbildung an der Polizeiakademie Oldenburg dokumentieren.

3sat, 22.25 Uhr

Der Tatortreiniger

Fleischfresser

Darf man Tiere essen? Es gibt wohl niemanden, der diese Frage überzeugter bejaht als Tatortreiniger Heiko »Schotty« Schotte (Bjarne Mädel). Konfrontiert mit Kim, einer radikalen Veganerin, kann das nur eins bedeuten: Krieg. Es wird scharf geschossen auf dem Schlachtfeld der Massentierhaltung und Moral – fleischlose Unterhaltung vom Feinsten. D 2014.

WDR, 22.45 Uhr

Die Klimaretter – haben wir noch eine Chance?

Mit jedem Akaziensetzling, den die Frauen im sudanesischen Schakra in die Sandwüste pflanzen, sichern sie ihr Überleben. Der Baum wird seine Wurzeln tief ins Erdreich graben und gut gegen die (wegen der Klimaverschlechterung immer schlimmeren) Dürren in der Sahelzone gewappnet sein. Er wird Gummisaft absondern, wenn die Frauen nach ein paar Jahren die Rinde anritzen. Der Verkauf von Gummi arabicum wird die Not im Dorf lindern. 65.000 Akazien wachsen bereits in Darfur. Klingt fast zu schön, um wahr zu sein. D 2021.

Das Erste, 22.50 Uhr