Nachschlag: Treibstoff der Revolution

Von Äthiopien aus eroberte die Kaffeebohne die Welt und inspirierte seitdem Aufklärung und Revolution (Rösterei in Bad Wörishofen, 2021)

Wäre die Geschichte anders verlaufen, wenn nicht der Kaffee erfunden worden wäre? Das Getränk wurde schnell zur »Milch der Denker«. Überall, wo es auf seinem Siegeszug hingelangte, entstanden Kaffeehäuser, in denen man sich traf, um über Gott und die Welt zu reden, aber auch die Regierung zu kritisieren. Daher ließ der osmanische Sultan Murad IV. 1633 den Kaffee verbieten und Tausende Anhänger des heißen Gebräus in Säcken in den Bosporus werfen. Es half nichts: Die Kaffeetrinker wanderten aus. In Paris eröffnete das bis heute bestehende Café »Procope«, wo die Philosophen der Aufklärung ein und aus gingen und es eine eigene Druckerei für Flugschriften gab. Auch die US-amerikanische Unabhängigkeitserklärung wurde in einer Kaffeebar verfasst – nachdem man, als »Indianer« verkleidet, den britischen Teeimport ins Meer geworfen hatte. Bittere Ironie: Der »Treibstoff der Revolution«, wie er in der Terra-X-Sendung »Geheimnisse eines Wundertranks« genannt wird, verdankte sich Sklavenarbeit. (jt)