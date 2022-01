»Jene Seite ist weitgehend unbeleuchtet«

Leemage/imago images Nachkoloriertes Porträt von Rosa Luxemburg (undatiert)

Im Leipziger Liebknecht-Haus, in dem Karl Liebknecht 1871 geboren wurde und das heute unter anderem die Geschäftsstelle des Stadtverbandes der Partei Die Linke beherbergt, wird am 15. Januar die Ausstellung »In Rosas Schatten« eröffnet. Worum geht es?

Ausstellungsmacher sind der Grafiker Wojtek Jankowski und der Publizist Krzysztof Pilawski, ich zeichne für die deutschsprachige Version verantwortlich. Unser ein wenig hinterlistiger Gedanke war es, Rosa mit Hilfe ihrer Geschwister im Jahr ihres 150. Geburtstages wieder zurückzuholen in ihre Geburtsstadt: das polnische Zamosc. Das ist gelungen, nun beginnt die Ausstellung ihr Eigenleben zu entfalten, weil eine weitgehend unbeleuchtete Seite im Leben Rosa Luxemburgs aus dem Schatten hervortritt.

Die Beziehungen von Rosa Luxemburg zu ihrer Familie sind zeitlebens eng geblieben. Welche Bedeutung hat das für die Beschäftigung mit ihrer Person?

Der Bezug zur Familie hilft, die Bedeutung des polnischen Kontextes für das Gesamtwerk besser zu verstehen. Das ist bis heute eine nicht zu übersehende Schwachstelle in der weltweiten Luxemburg-Rezeption.

Was ist aus ihren Geschwistern geworden? Ist bekannt, wie sie zum politischen Werdegang der berühmten Schwester standen?

Der älteste Bruder war frühzeitig nach England ausgewandert, die anderen Geschwister blieben in Polen. Anna und Jozef starben vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, Maxymilian starb Anfang Mai 1943 in Warschau, aber nicht im Ghetto, das zu dieser Zeit heroisch-tragisch unterging. Seine beiden Söhne wurden in Majdanek bzw. Auschwitz umgebracht. Jozefs ältester Sohn wurde im Frühjahr 1940 in Katyn erschossen, er war im Herbst 1939 als polnischer Offizier in sowjetische Gefangenschaft geraten. Rosas politischer Weg wurde von den anderen zu jeder Zeit aufmerksam verfolgt. Jozef zum Beispiel kam im Herbst 1904 sofort nach Zwickau, als Rosa dort ihre erste Haft absolvierte. Anna hatte ihrer Schwester 1908 mitgeteilt, dass die Brüder nach dem Scheitern der Revolution 1905/06 in der nationalen Frage nicht mehr unbedingt Rosas Ansatz teilten. Enge Kontakte zwischen Rosa und den Geschwistern sind bis zum Ende der Gefängniszeit im Ersten Weltkrieg verbrieft.

Die spätere Revolutionärin ist in einer bürgerlichen Familie groß geworden. Wie ist ihre Hinwendung zum Sozialismus und zu den Kämpfen der Arbeiter zu erklären?

Rosa hatte als Abiturientin bereits in Warschau in illegalen sozialistischen Zirkeln Unterricht für Arbeiterkinder gegeben, denen sie Lesen und Schreiben beibrachte. Das wurde von der zaristischen Polizei unnachgiebig verfolgt – einer der Gründe, die zur frühen Auswanderung nach Zürich führten. Rosas Entscheidung für den Sozialismus hatte viel mit dem Gefühl tiefer Ungerechtigkeit gegenüber ihren Altersgenossen zu tun, die zu Fabrik­arbeit verurteilt waren und keine Chancen hatten, sich so zu bilden, wie sie es genossen hatte.

Die Ausstellung wurde zum 150. Geburtstag Rosa Luxemburgs erstmals vom Juli bis Dezember 2021 in der Synagoge ihrer Geburtsstadt Zamosc gezeigt. Wie ist sie dort aufgenommen worden?

Es war ein großer Erfolg, der ohne die Unterstützung der in Polen ansässigen Stiftung für den Erhalt des jüdischen Kulturerbes, der die Synagoge gehört, gar nicht zu denken gewesen wäre. Für viele der über 15.000 Besucher war es eine unerwartete Begegnung mit Zeitgeschichte vor allem des eigenen Landes.

Die rechte Regierungspartei Polens bemüht sich seit Jahren, Rosa Luxemburg zu diffamieren. Im März 2018 wurde in ihrer Geburtsstadt eine Tafel, die an die Sozialistin erinnerte, entfernt. Wie bewerten Sie diese Kampagne gegen Luxemburg?

Der große Vorwurf lautet, sie habe die Unabhängigkeit Polens abgelehnt. Das wirkt dann wie ein moralisches Todesurteil, auch wenn es inhaltlich nicht zu beweisen ist. Rosa Luxemburg hatte die Unabhängigkeit Polens ausgeschlossen, weil sie den Preis kannte – einen großen Krieg zwischen den europäischen Mächten. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und der Gründung der Republik Polen hatte sie kaum noch Gelegenheit, sich dazu zu verhalten.